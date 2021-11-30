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ليلى علوي تتصدر «الترند»


نشرت الممثلة ليلى علوي فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي استعرضت فيه إطلالة أثارت إعجاب المتابعين.
وبدت بفستان باللون البنفسجي خطفت أنظار الجمهور فيه، كما تصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو بتعليقاتهم فتوجهوا لها بأجمل الكلمات.
وتواصل ليلى علوي تصوير مسلسلها الجديد «منورة بأهلها»، والذي انطلق تصويره ويشاركها في بطولته نخبة من النجوم منهم: باسم سمرة، أحمد السعدني وعباس أبو الحسن وناهد السباعي وسلوى خطاب ومحمد حاتم والعمل من تأليف محمد أمين راضي.


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