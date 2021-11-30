«آي ميديا» للبسام تمثل الكويت في «قرطاج» و«القاهرة»

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افرد سليمان البسام اشرعته واتجه نحو الشمال الافريقي ليلتقي بالجموع المسرحية من مختلف الامكنة لتكون الكويت ومسرحها ممثلا بمسرح البسام من خلال العمل المسرحي «آي ميديا» عن النص الاغريقي «ميديا» «ليوربيدس».

والذي لم تتح الفرصة لعرضه على مسرح مركز جابر الثقافي بسبب الظروف الصحية، واليوم وبعد ان تم اعادة العمل وانهيت تحضيراته على مسرح دار الاثار الاسلامية يتوجه البسام الى تونس للمشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، ليتحدث بنصه المسرحي عن الانتماء والهوية وعلاقة دول العالم الثالث والحداثة الاوربية وعن النزوح والهجرة وما آلت اليه الحال وصعود الكراهية.

بوحي من النصوص القديمة يقارب البسام تناقضات الحداثة والعلاقة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا في ظل أزمات الهجرة واللجوء والنزوح وتصاعد الإسلاموفوبيا، كما يستكشف قضايا الأنثى والحب والزواج والوعود المحطمة والعرض وفقا لبيانه التقديمي يأتي بمثابة مشروع بحثي عن شكلٍ جديد للكتابة المسرحية العابرة للحدود، والسعي لإيجاد نظم جمالية أصيلة وعميقة تعتمد بساطة الفضاء المسرحي وصفاء الخيارات الضوئية كخيارٍ موازن لكثافة الزخم الصوري والفعل الشاعري في النص، وصولا لمعالجة معاصرة تجسد جوهر اللحظة العربية الراهنة. كذلك يبحث العمل في الرصيد الرمزي الموسيقي للمنطقة بتوظيف ألوان الموسيقا البحرية بعيدا عن النمطية، خالقا فضاء طقسيا مفتوح الآفاق، وفقا للقائمين عليه.

وسيقدّم سليمان البسام عرضين بقاعة الفن الرابع بالمسرح الوطني التونسي يوم 9 ديسمبر ويتوجه إثر ذلك مباشرة للقاهرة لتقديم عرضين آخرين بمصر في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.

وايضا سيقدم الكثير من العروض الأخرى بداية السنة في اسطنبول وإيطاليا وفرنسا والدول الأخرى. يذكر أن البسام برز في العقدين الأخيرين كاتب مسرح بالإنكليزية والفرنسية، وإخراجه بالعربية، حيث قدم عروضه في أوروبا وأميركا وطوكيو وبلدان عربية، وكانت بدايته بعرض عام 2007 بعرض ريتشارد الثالث، كما قدم عرضا في 2016 بعنوان «في مقام الغليان: أصوات من ربيع مُخْتَطَفْ».

