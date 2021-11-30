مسابقة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم 30 نوفمبر الحالي مسابقة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية برعاية وحضور السيد ابراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وبالتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. حيث سيقام حفل افتتاح المعرض في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في منطقة حولي.

وفي تصريح خاص قال الفنان القدير عبدالرسول سلمان رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية: لقد شهدت المسابقة اقبالاً كبيراً للمشاركة في فعالياتها وجسد حالة متفردة من الوعي والشعور بالانتماء للوطن وللأسرة، ورصدت اللوحات ملامح حب الأبناء لآبائهم وأمهاتهم بلغة تشكيلية متفردة ورؤية فنية.

وقد تم إعلان عن مسابقة ابن البار لهذا العام في أغسطس 2021 في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع السلمان قائلا: إن الفن الحقيقي يظل المعبر عن وجدان المجتمع يحمل أحلامها وهمومها، ويعكس اهتماماتها وقضاياه ولطالما كان الفنانون أسرع تفاعلاً مع كل ظرف.

وتناغم الأساليب بين التشخيصية والتجريدية واستحضار رموز حياتية مثل الأب والأم، (المرأة) رمز الأرض وأيقونة التغيير والتعبير بلغة تشكيلية متفردة عرفاناً للآباء والأمهات لما قدموها لأبنائهم.

واستطرد رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية: علينا نحن الأبناء أن نقوم ببر الوالدين والاحسان إليهما وطاعتهما طاعة تامة لننال الأجر والثواب إن شاء الله، قال الله تبارك وتعالى: (وَقَضَى? رَ‌بُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) الإسراء 23.

