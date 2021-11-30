ملتقى «جيكور» الثقافي يقيم حفل تأبين ووفاء للشاعر على السبتي

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عُرف الشاعر الكويتي علي السبتي رحمه الله بمواقفه المشهودة، وخاصة مع الشاعر الكبير والمجدد بدر شاكر السياب اثناء وجوده بالكويت وخاصة ايام محنته ومرضه بستينيات القرن الماضي، حيث ظل الشاعر علي السبتي ملازم للسياب في لحظات اشتداد علته وعلى اثرها غادر هذه الدينا، فما كان من السبتي الا حمل جثمان السياب بسيارته ونقله الى مدينته جيكور احدى قرى البصرة بيوم ماطر وسلم الوديعة الى اهلها وقفل راجعا الى الكويت بدون ذلك الصديق الوفي.

وتقديراً ووفاء لعلي السبتي رحمه الله أقام ملتقى جيكور الثقافي بالبصرة حفل تأبين ووفاء لهذه القامة الشعرية البارزة، فقد قام الشاعر مقداد مسعود بالطلب من كتاب وشعراء من الخليج والبلاد العربية للمشاركة باوراق ومساهمات ادبية لاثراء هذه الاحتفالية التأبينية لشاعر ناطق بالحق وصاحب المواقف النبيلة. فشارك من الكويت الكاتب محمد جواد وقد قرأ ورقته نيابة عنه الشاعر عبدالسادة البصري الذي قال فيها «كان السبتي من العلامات البارزة على الساحة الثقافية ومن الشعراء المتميزين ومن رواد المتمردين على الشعر العمودي لكنه ظل متواصلاً معه بالرغم من انه رفع راية التفعيلة».

مرت بحياة السبتي كثير من المراحل التي تميزت بعلاقات مع الشعراء العرب ولكن قبلته كانت دار الشعر والشعراء ومربد الخير وديوانها مدينة الفراهيدي غادرنا السبتي في زمن غلبت فيه علينا فروض الحظر والمرض اللعين فغادرنا دون ان نودعه... احبتي اهلي زملاء الدرب اشد على اياديكم وابارك لكم هذا الجهد المتواصل وبظل قاعة تحمل اسم قامة عراقية مجيدة، ليتني معكم شكرا لكم على شعوركم الذي رد الجميل لشاعر ولو بعد مماته شاعر احتضن ورافق السياب برحلة مرضه ورحيلة.

اما ورقة الناقد فهد الهندال فقدمها الشاعر جلال عباس، كما قدم الاستاذ باسم عبدالحسين ماكتبه الشاعر الجميل البحريني قاسم حداد تلتها قرأة للدكتور يسر الفرطوسي لما بعثه الاخوة العرب، كانت هذه الالتفاته النبيلة من ملتقى جيكور ومن الادباء والشعراء الذين شاركوا ماهو الادليل على اصالة الاديب البصري الذي جُبل على الوفاء.

