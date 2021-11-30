ماجدة الرومي تألقّت بحفل استثنائيّ في دبي

إضاءات

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلاً ضمن سلسلة فعاليات دبي 2021/2022 التي تستضيف أهم نجوم الوطن العربي، حيث أشعلت الأجواء فرحا وغناءً حتى منتصف الليل. استُقبلت الرومي بحفاوة كبيرة من الجمهور، لتفتتح الحفل برسالة وطنية توجهت فيها الى اللبنانيين المقيمين في دبي، كما هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الذي يصادف في 2 ديسمبر المقبل. وفي السياق، قدمت السيدة ماجدة خلال الحفل مجموعة من أشهر اللي ملك أغنياتها مثل: «كلمات»، «اسمع قلبي»، «أنت قلبي» وغيرها، حيث رددها الحضور بحماس كبير، بالإضافة الى تقديمها لأغنيات طربية أشعلت أجواء الحفل. وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من الشخصيات المعروفة من أهل الصحافة والفن والمؤثرين الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بأجواء الحفل ونشروا مقاطع منه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن الحفل من تنظيم شركتي بست مومنتس وهيومانجمنت.