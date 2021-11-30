حمدوك يدعو إلى إجراء انتخابات المحليات

عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: اكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على ضرورة اجراء انتخابات المحليات، واصفا ذلك بأنه بداية عملية للتحول الديموقراطي في البلاد. وقال حمدوك لدى استقباله مجموعة من اعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات «يجب ان نشرع فوراً في اجراء انتخابات المحليات، وهذا امر لا تحتاجون فيه لاذن من احد، وفي ذلك تدشين عملي للتحول الديموقراطي». ودعا رئيس الوزراء السوداني جميع الشباب للاستمرار في قضايا البناء القاعدي، قائلا ان «هذا ما يضع اللبنات للتحول الديموقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديموقراطية والديموقراطية المحلية».

