«الصحة العالمية»: «أوميكرون» ينذر بعواقب «وخيمة»

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عواصم - الوكالات: رجحت منظمة الصحة العالمية، امس زيادة انتشار السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» قائلة ان احتمالية الانتشار «على المستوى العالمي مرتفع». وفي توصية فنية للدول الأعضاء وعددها 194 دولة، توقعت المنظمة اصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات «كورونا» بالمتحور الجديد «وان كان بنسبة محدودة». لكنها اوضحت الحاجة لمزيد من الأبحاث للوصول الى فهم افضل لاحتمال تغلب متحور «أوميكرون» على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الاصابة. وأضافت الصحة العالمية «قد تحدث زيادة في حالات الاصابة بـ«كوفيد-19» اعتمادا على خصائص «أوميكرون» وهو ما ستكون له عواقب وخيمة».

وفيما يتعلق بتقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بـ«أوميكرون» قالت المنظمة انه «مرتفع للغاية». ولم يسبق لأي متحور جديد ان اثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور سلالة «دلتا».

وحتى الآن لا تعرف منظمة الصحة العالمية ما اذا كان المتحور «أوميكرون» ينتقل بسهولة اكبر من المتحورات الأخرى. لكنها حثت الدول الأعضاء على الابلاغ عن اول حالات وبؤر تفشي «أوميكرون» وتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات «كوفيد-19». ولا تعرف منظمة الصحة العالمية ان كان المتحور يسبب اشكالا اكثر خطورة من المرض وأضافت «أوميكرون لديه عددا غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة». كما لاتوجد حاليا معلومات تشير الى ان الأعراض المرتبطة بـ«أوميكرون» تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، غير ان الأمر سيستغرق «أياما الى اسابيع عدة لفهم مستوى» خطورة المتحوّرة الجديدة. كما طالبت الصحة العالمية الدول باستخدام نهج يستند الى المخاطر لتعديل اجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وأغلقت نحو 24 دولة في العالم حدودها جزئيا او كليا في الأيام القليلة الماضية. وقد اغلقت بعض الدول حدودها الجوية بالكامل امام دول العالم عقب اكتشاف المتحور الجديد، في حين عمدت دول اخرى وهي الأكثر لحظر السفر من دولة جنوب افريقيا وباقي دول منطقة جنوب القارة الأفريقية واليها، بينما وسعت فئة ثالثة من حظر السفر لتشمل بعض الدول غير الأفريقية التي رُصدت فيها حالات اصابة بالمتحور «أوميكرون».

في غضون ذلك دعت بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع «G7» الى اجتماع عاجل لوزراء الصحة في التكتل لمناقشة كيفية التعامل مع متحور «أوميكرون». بينما التقى الرئيس الأميركي جو بايدن بأعضاء فريق الاستجابة لفيروس «كورونا» وكبير مستشاريه الطبيين د. أنتوني فاوتشي. وقال البيت الابيض في بيان ان فاوتشي ابلغ بايدن ان «الامر سيستغرق ما يقرب من اسبوعين للحصول على معلومات اكثر تحديدا حول قابلية انتقال وخطورة وخصائص «أوميكرون» وأن اللقاحات الحالية من المرجح ان توفر درجة من الحماية ضد الحالات الشديدة»

