الخبراء يلمحون: «أوميكرون» قد لا يكون خطيراً

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: لم تسجل اي دولة بعد حالة وفاة بسبب متحور» Omicron» منذ تم اكتشافه في 9 نوفمبر الحالي وهو ما دفع بعض الخبراء الى التلميح بأنه قد لا يكون خطيراً كما يشاع بل «مثير للقلق» فقط لأنه يضم 50 طفرة وراثية 32 منها خاصة بما بروتين سبايك المعروف بأنه شوكة بروتين سكرية بارزة من غلافه الفيروسي، تساعده على الالتصاق بالخلية، لينفذ الى داخلها ويتكاثر.

ويشرح الخبراء ما يلمحون اليه، بأنه اذا تم التأكد بأن اللقاحات الموجودة حاليا، تهاجم الطفرات، كما تفعل مع متحور «دلتا» المنتشر اكثر من سواه بالعالم حالياً، وتمنعها من ادخاله الى الخلية، فانه سيكون مجردا من قوته، لتتعامل معه اللقاحات كتعاملها الحاسم مع سواه.

أما اذا دلت الاختبارات بأن اشواكه مختلفة عن الموجود في المتحورات الأربعة السابقة، فان اللقاحات لاتنفع معه، ويجب انتاج غيرها.

ونصح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة في مصر «بعدم السير وراء الذعر العالمي» في معرض وصفه للمتحور بأنه غير مخيف. كما ذكر ان المتحورات الأربعة السابقة، لم يكن في اي منها جديد او تغيير نمطي بالهيكلية الاكلينيكية للفيروس، اي قد يحث الشيء نفسه مع «أوميكرون» الذي عبّر عن اعتقاده «بوجود شيء من المبالغة» فيه. ودعا الى اعطاء البحث العلمي فرصة للرد على كثير من الأسئلة وقال «الى الآن، لا يوجد اي نوع من انواع التخوف مما نرى حتى يثبت العكس»، وفق تعبيره.

من جهته قال الدكتور الأردني حسام ابو فرسخ استشاري تشخيص امراض الأنسجة والفيروسات في العاصمة عمان في مقابلة تلفزيونية ان انتشار المتحور الجديد قد يكون اسرع، لكنه قال ان كثرة الطفرات التي تظهر لا تعني انه خطير، بل بالعكس، وشرح ان الانفلونزا الاسبانية «لم تكن انفلونزا، بل فيروس كورونا» ظهر في الولايات المتحدة، وموجته الثالثة جاءت بطفرات كثيرة، لكنها جعلته خفيفا «وهنا انتهى في 1918 خلال عامين».

