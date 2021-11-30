محادثات فيينا... أجواء متوترة وإنذارات مبكرة

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فيينا - الوكالات: استؤنفت المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الايراني امس في فيينا في ظل اجواء متوترة فيما لا يرى المحللون فرصا كبيرة لاعادة احياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقبل قدومه الى فيينا، قال المبعوث الأميركي الخاص الى ايران روبرت مالي ان موقف طهران «لا يبشر بالخير بالنسبة الى المحادثات». وأضاف لاذاعة «ناشونال بابلك راديو» الوطنية العامة الأميركية في وقت سابق من الأسبوع «اذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي لن نقف مكتوفي الأيدي».

وبالاضافة الى ايران، سيحضر المحادثات دبلوماسيون من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا. أما الولايات المتحدة فستشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.

وقالت الخارجية الايرانية ان لقاء ثلاثيا جمع الوفد الايراني المفاوض برئاسة علي باقري مساعد وزير الخارجية الايرانية بالوفدين الروسي والصيني، وذلك قبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات. وقالت وكالة الأنباء الايرانية ان باقري التقى كذلك انريكي مورا مساعد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن باقري قوله ان هدف طهران من المشاركة في محادثات فيينا هو رفع العقوبات عن البلاد بشكل كامل وعملي وتمّكن ايران من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية وفقا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وأضاف ان الغرب لايسعى للوصول الى اتفاق بل يريد الحصول على امتيازات من ايران، مؤكدا ان بلاده لا تخضع للتهديد العسكري ولا للعقوبات، وينبغي عدم تكرار اخطاء الماضي. وشدد باقري على ان المفاوضات دون التوصل الى اتفاق محكم لن تفيد احدا، مشيرا الى ان التجارب السابقة اثبتت ان الدول الغربية ستفرض ضغوطا على ايران لتقدم امتيازات في شؤون غير مرتبطة بالملف النووي.

وصرّح بأن على الدول الغربية ان تعوّض عن عدم التزامها بتعهداتها لافتا الى ان مبدأ الامتثال المتبادل لا يمكن ان يشكل اساسا للمفاوضات لأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق وعليها ان تظهر اهليتها للالتزام بتعهداتها.

الى ذلك اكدت الخارجية الايرانية امس ان طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي في محادثات فيينا النووية. وفي مؤتمر صحافي له قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده: «فريق التفاوض الايراني دخل فيينا بتصميم جاد للتوصل الى مبادئ اتفاق ويفكر في محادثات موجهة نحو النتائج». وردا على سؤال حول امكانية اجراء محادثات مباشرة بين الوفدين الايراني والأميركي خلال محادثات فيينا قال متحدث باسم وزارة الخارجية: «لن تكون هناك محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي خلال محادثات فيينا».

