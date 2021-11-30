أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان.. والفتيات في الصدارة

عربيات ودوليات

كابول - الوكالات: شهدت افغانستان اول حفل تخرج جامعي منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في اغسطس الماضي مع استلام طلبة جامعة في مدينة قندهار شهاداتهم بحضور مسؤولين من الحركة. وجاء الحفل رغم ان غالبية الجامعات في افغانستان اغلقت ابوابها، منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل اكثر من 3 اشهر. وتسلم نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، شهاداتهم الجامعية مرتدين زي التخرج.

وجلست الخريجات في صف وحدهن امام الذكور، مع تغطية وجوههن.

وكانت طالبان فرضت الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011. وأقرت السلطات الأفغانية في الأسابيع الأخيرة بحق الفتيات في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي حتى السنة الدراسية الـ12، كما اقرت بحقهن في الاستمرار بوظائفهن. وقال مؤسس حركة طالبان رئيس الوزراء محمد حسن اخوند، ان تعليم الفتيات «استؤنف الى حد كبير».

ويأتي الحفل الجامعي في وقت تشهد البلاد تزايدا في الاضطرابات، وتقول الأمم المتحدة ان فرع تنظيم «داعش» الارهابي في افغانستان اصبح نشيطا بشكل متزايد منذ سيطرة طالبان على السلطة.

