«الصحة المصرية»: منع وصول المتحور الجديد «مستحيل»

عربيات ودوليات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، ان اجراءات الدولة تسير في اطار منع دخول المتحور الجديد «أوميكرون» الى مصر وسرعة اكتشافه، مضيفا ان «المنع شيء مستحيل». وقال عبدالغفار، انه حتى الأن لم يتم اكتشاف اية حالات مصابة بمتحور «كورونا» الجديد «أوميكرون» متابعا «عندما يحدث سيتم الاعلان بكامل الشفافية». وأشار، خلال مداخلة تلفزيونية الى ان اجراءات الدولة المصرية تسير في اطار منع دخول المتحور وسرعة اكتشافه لكن المنع شيء مستحيل». وفي سياق آخر كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية انه بناء على قرار مجلس الوزراء فانه سوف يتم فتح باب التسجيل للأطفال لتلقي اللقاح لافتا الى ان اللقاح المرخص للأطفال في هذا العمر هو فقط لقاح «فايزر». بدوره قال د. محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية، ان مصر لا تحتاج الآن ان يكون التطعيم اجبارياً، كما اتخذت بعض الدول القرار مؤخراً لأن مصر سبقت واتخذت القرار منذ فترة بداية من منع حضور الطلاب الجامعيين للحرم الجامعي دون تلقي اللقاح من جهة حظر دخول موظفي الجهاز الاداري للدولة من دخول مقار اعمالهم دون تلقي اللقاح منذ منتصف نوفمبر وقريباً منع دخول المواطنين لتلك المصالح الحكومية الخدمية اعتباراً من مطلع ديسمبر. وتابع «مهما تحور «كورونا» باختلاف مسمياته لايشكل قلقاً على المجتمع الا اذا لاحظنا تغيرات في معدلات الانتشار او الأعراض وشدتها في هذه الحالة يجب ان تكون اجراءات اخرى».