السعودية توضح شروط أداء العمرة لمتلقي لقاح «كورونا»

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الرياض - الوكالات: اوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشروط المطلوبة بالمعتمرين القادمين من الخارج وممن تلقوا لقاح فيروس «كورونا». وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، انه وبالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة فانه يسمح لهم مباشرة مناسك العمرة بشكل مباشر ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي. وأضافت الوزارة انه وبالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فان اجراءات الحجر المؤسسي تطبق لمدة 3 ايام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري «PCR» سلبية ليباشروا مناسك العمرة. وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على انه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة اداء مناسك العمرة. من جهة ثانية اعلنت السعودية، عدم رصد اي حالة مُصابة في المملكة بالمتحور الجديد «أوميكرون». وخلال المؤتمر الصحافي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، د. عبدالله القويزاني «لم تُرصد اي حالة مصابة في المملكة بمتحور «أوميكرون»، ونعمل على تقييم المخاطر على المستوى الدولي مع الجهات المعنية لمنع وفادة الفيروس المتحور وأي متحور آخر».