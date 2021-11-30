العاهل المغربي: دعمنا لفلسطين ليس ظرفياً

عربيات ودوليات

الرباط - الوكالات: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الى العمل على اعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لمحاولة التوصل الى تسوية القضية الفلسطينية في اطار حل الدولتين، مشيرا الى ان بلاده ستواصل جهودها من اجل توفير الظروف الملائمة لعودة الطرفين الى طاولة المفاوضات.

وأكد الملك، في رسالة الى رئيس اللجنة الدولية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «نجدد الدعوة الى اطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل لاعادة الأطراف الى طاولة المفاوضات، في افق التوصل الى تسوية القضية الفلسطينية في اطار حل الدولتين». كما دعا في الرسالة المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء اسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، مذكرا بمرور 7 سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأضاف «هي فترة زمنية تلاشت فيها الثقة بين الأطراف، التي كان يمكن ان تستثمر لفائدة الحل المنشود الذي تتطلع اليه المجموعة الدولية» مشددا على ان المأزق الذي وصلت اليه عملية السلام في الشرق الأوسط يلقي على المجتمع الدولي عبئا ثقيلا ومسؤولية كبيرة.

وأكد الملك محمد السادس انه «في انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على اعادة بناء الثقة بين الجانبين»، مبرزا ان «المغرب سيواصل جهوده من اجل توفير الظروف الملائمة للعودة الى طاولة المفاوضات»، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة.

وأضاف ان «أي مجهود مهما خلصت النيات، لن يكتب له النجاح، اذا استمرت الاجراءات احادية الجانب التي تدمر فرص السلام، وتذكي العنف والكراهية»، مجددا التأكيد على الموقف الثابت للمملكة من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

وشدد الملك على «أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا او مناسباتيا، ولا يندرج في اطار سجالات او مزايدات سياسية عقيمة»، موضحا ان موقف المملكة «ينبع من قناعة وايمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف».

وأكد العاهل المغربي ان استقرار المنطقة واشاعة الرخاء والازدهار فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بايجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية العادلة، وفق حل الدولتين، وعلى حدود الرابع من يونيو 1967، وفي اطار قرارات الشرعية الدولية. كما دعا الى «الحفاظ على هوية القدس العربية والاسلامية، وعلى وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، وعلى انفتاحها على اتباع الديانات السماوية، في ظل الاخاء والمحبة والسلام».

