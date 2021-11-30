عودة «قطع الطرق»... احتجاجات مفاجئة تربك لبنان

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: قطع لبنانيون، صباح امس الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق اخرى في البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، مع انهيار سعر صرف العملة المحلية امام الدولار.

وتحدثت مصادر اعلامية ان سكانا قطعوا طرقا داخل العاصمة بيروت، كما حدث الأمر ذاته في صيدا جنوبي البلاد وفي طرابلس شمالها. وكانت دعوات جرى تداولها، الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حثت على قطع الطرقات، من دون ان تتضح هوية الجهات الداعية.

وجاء في هذه الدعوات «بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، والوضع الاقتصادي الصعب والطبي المذل والوصول الى قعر جهنم، سيتم (الاثنين) قطع الطرقات واعادة التحركات في الشارع». وقطع الطرقات اسلوب احتجاج معتاد في لبنان، وتكرر مرارا منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد عام 2019.

وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، فأصبح الدولار الواحد يساوي 25 الف ليرة في الأيام الأخيرة، علما ان الدولار كان يساوي 1500 ليرة قبل عامين. ومع خسارة الليرة اكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، وبات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة 30 دولارا. ولم يؤد تشكيل حكومة نجيب ميقاتي في سبتمبر الماضي الى التخفيف من انهيار الليرة، رغم ان الأمر انهى اشهر من الشلل السياسي. ومنذ اكثر من شهر لم تعقد الحكومة اي اجتماع مع مقاطعة حزب الله وحلفائه الجلسات، قبل البت بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع اغسطس 2020، اذ يطالبون بتنحيته متهمين اياه بـ»تسييس» التحقيق.

وفاقمت ازمة لبنان مع دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، الوضع سوءا. ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه احد اسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث،وتعود الأزمة الى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الادارة من النخب السياسية.

وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريبا ومنها الوقود والأدوية مما ادى الى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية. وكان التركيز الرئيسي لمجلس الوزراء ينصب على احياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي تعد ضرورية للحصول على مساعدات خارجية. ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن الأرقام المالية الحيوية وهو مطلب لاستئناف المفاوضات.

