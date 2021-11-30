الشيخ تميم وعون يبحثان تعزيز الدعم القطري للبنان

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، امس امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش المشاركة في افتتاح فعاليات بطولة «كأس العرب» بالعاصمة الدوحة.

وأشارت الرئاسة اللبنانية الى ان المحادثات الموسعة بين عون والأمير تميم بمشاركة الوفدين اللبناني والقطري، تناولت «تطوير العلاقات الثنائية» والدعم القطري للبنان، لافتة الى انعقاد خلوة بين عون وأمير قطر استكملت فيها المواضيع التي اثيرت في المحادثات الموسعة.

وفي حديث الى صحيفة «الراية» القطرية قال عون «زيارة قطر تعبير عن عمق الصداقة وقوة العلاقة بين البلدين، ووقوفها الى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر»، موضحا ان «الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الاقليمية والدولية، وأن العالم بحاجة اليوم الى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعد».

وأشار الرئيس اللبناني الى ان «المماحكة (النزاعات) السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء، والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة». وأضاف «سأدعو الأمير تميم الى التوجيه للاستثمار في لبنان، خصوصا وأن الأرض خصبة في الوقت الراهن».

وأكمل عون «أنا مع فصل السلطات ولا اتدخل في عمل القضاء، ولا اعرف ملابسات انفجار المرفأ، ولم اطلع على الصور التي وفرتها روسيا، بل طلبت تسليمها الى القضاء».

وأوضح قائلا: «التمديد غير وارد، وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح، وأن يكون عنصر تلاق وليس تفرقة».

