أردوغان يعتزم زيارة الإمارات والتقارب مع مصر وإسرائيل

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، امس انه سيزور الامارات في فبراير المقبل على رأس وفد كبير، مشيرا الى ان انقرة تعتزم تحقيق تقارب مع مصر واسرائيل.

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية عن اردوغان، قوله انه يعتزم ايضا الاقدام على بعض الخطوات بقوة على صعيد العلاقات مع الامارات. واعتبر اردوغان ان الاتفاقيات الموقعة مع الامارات خلال محادثات انقرة، الأسبوع الماضي، ستدشن عصرا جديدا في علاقات البلدين. وتابع «كما اقدمنا على خطوات مع الامارات فاننا سنقدم على خطوات مشابهة مع كل مصر واسرائيل». وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، قد زار انقرة الأسبوع الماضي، حيث اجرى محادثات مع اردوغان. وأبرمت الامارات وتركيا على هامش الزيارة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت عددا من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين ابوظبي وأنقرة. وكان من بين الاتفاقيات تأسيس صندوق اماراتي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

