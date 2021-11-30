الأمم المتحدة: ملف المرأة في مصر مُشرَّف للغاية

عربيات ودوليات

استقبل د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،

وتقدمت الدكتورة بحوث بالشكر لمصر علي ما حققته في مجال تمكين المرأة، قائلة ان ملف المرأة في مصر مُشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له، متقدمةً في هذا الصدد بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر للمرأة وجهوده في تمكينها على كافة الأصعدة، لافتة إلى ان الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الملف كللت ايضاً بفوزها بعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة.

من جهته اشاد مدبولي بالتعاون المتميز مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القضايا المتعلقة بتمكين المرأة على مختلف المستويات، لافتاً في هذا الصدد الى الدعم غير المسبوق من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة المصرية، والذي انعكس فيما اتخذته الدولة المصرية من اجراءات بما في ذلك التعديلات الدستورية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان والذي وصل إلى 25% من مقاعد مجلس النواب فضلاً عن بلوغ نسبة تمثيلها في الحكومة ايضاً 25%، وتعيينها في مناصب: المحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، ومساعديهم، هذا بالاضافة الى قرار رئيس الجمهورية التاريخي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، فضلا عن زيادة نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي.

واستعرض مدبولي ملامح المبادرة الرئاسية الجديدة المزمع اطلاقها الشهر القادم لـ «تنمية الأسرة المصرية»، والتي تستهدف بعض محاورها تنمية المرأة الريفية والحضرية على حدٍ سواء، وازالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع، وزيادة مشاركتها في سوق العمل وأضاف رئيس الوزراء ان الدولة اتخذت خطوات تشريعية واجرائية للحد من العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشديد العقوبات على جريمة التحرش، وقضايا العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وغيرها.

