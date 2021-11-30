رئيس الوزراء مسؤول عن مشاكل الخدمة المدنية

آراء

يرأس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس الوزراء (قانونا). والمجلس له دور مهم في السياسة العامة للحكومة ويناط به تحديث الادارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.

وللمجلس ان يشكل لجانا سواء من اعضائه او من غيرهم لدراسة او متابعة الموضوعات التي يحيلها اليها.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظيف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.

كذلك العمل على التنظيم الاداري للدولة وابداء الرأى في تحديد اهداف الوزارات والادارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها واقتراح السياسات العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها.

ويختص المجلس ايضا باقتراح مشروعات القوانين وانشاء الهيئات والمؤسسات العامة واصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية واقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته والاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجال تنظيم الادارة والاتصال بالجهات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه الجالات.

هذه مقدمة عن الدور المهم والمسؤولية لرئيس الوزراء في تطبيق حيثيات قانون الخدمة المدنية لاصلاح اوضاعها.

وهل كل هذه الصلاحيات والمسؤوليات التي اعطيت لرئيس الوزراء تتماشى مع الواقع؟ ان مانراه في الجهات الحكومية من تسيب وتضخم في اعداد العاملين وتدني مستوى الانتاجية. تعطي مؤشراً مستمرا وخطيرا وليس هناك اي تصد يذكر من مجلس الخدمة لها. واولها تشير الى مخرجات التعليم والتزام الدولة بايجاد الوظائف المناسبة لها ما احدث تكدس العمالة بطريقة عشوائية واحداث سافر للعمالة المقنعة والسافرة في وزارات ومؤسسات الدولة والتي تعيق العمل وتخل بالانتاجية والتي تشير اليها معظم المؤسسات الدولية والمحلية.

ان مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عليهم مسؤولية عدم تصحيح الاوضاع المتردية في الأجهزة الحكومية واستمرارها من دون اي وعي لمخاطرها على الدولة ومستقبل مواطنيها.

ان على اصحاب القرار في البلد ان يعملوا على تصحيح الواقع الخطير من اجل مستقبل الوطن والمواطن.

انه موضع جدي ومهم التفكير به والعمل على اصلاحة من اجل بلدنا الحبيب الطيب.

والله المستعان..

