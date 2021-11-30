حكومـة تعليـم وصحـة

آراء

ها نحن نعيش مرة أخرى زمن التشكيل الحكومي بعد التكليف السامي لسمو الشيخ صباح الخالد الصباح وهي الحكومة الـ4 لسموه ونتمنى له التوفيق في اختيار اعضاء الحكومة الجديدة وليست المجددة مثل الحكومات الـ3 السابقة لما هو خير وصلاح البلاد واهل البلاد، ولكن في ظل ما يعيشه المواطن اليوم في ظل فيروس كورونا منذ عامين ولهذا اليوم والله سبحانه وتعالى وحده يعلم وقت الخلاص من هذا الفيروس الذي اهلك الدول وشعوبها ونهب اقتصاداتها واغلق ابواب الرزق على الكثير من البشر ولذا نقول الحمد لله اننا في بلد مثل الكويت، وتعد الحكومة المرتقبة هي الـ39 في عمر الكويت منذ الاستقلال في 1961م تعاقب عليها 38 رئيس وزراء ومتوسط عمر الحكومة بالكويت هو عام ميلادي في افضل الظروف وفي آخر 15 عاماً تم تشكيل 18 حكومة يعني ما في حكومة اكلمت عاما واحد! ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه بصورة ملحة وكبيرة اي وزارة هي المهمة اليوم بالنسبة للمواطن الكويتي ولكويت المستقبل؟

نعم نحن كمواطنين نتطلع لكويت المستقبل اي وزارة هي مهمه اليوم في واقع المجتمع الكويتي الحالي وهنا نقول يا سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر اليوم الكويت واهلها يحتاجون لوزير تربية وتعليم عالي يكون ذا نجوم خمسة من حيث الفكر في تطوير التعليم وانتشاله من الهبوط المستمر والتردي العام الذي حل بالتعليم الكويتي من حيث المناهج والتحصيل العلمي ونوعية المعلم الذي يأتي من الخارج حيث بات المعلم في النهار يؤدي دوراً مطلوباً منه فقط وبعد العمل الرسمي يبدأ بتحصيل الاموال تحت شعار (المدرس الخصوصي) بأسعار تعد خيالية وترتفع مع موسم الاختبارات نهاية العام الدراسي ما يشكل ثقلاً على ميزانية المواطن الذي بواقع حاله ميزانيته متهالكة ومهلهلة بسبب الوضع العام له من قروض وسكن بالايجار ومصاريف المعيشة والغلاء المستمر وإلى آخرها، يعني المعلم اليوم هو ثقل وعبء على ميزانية الدولة وعلى ميزانية المواطن، وفوق هذا وكله الهبوط الحاد في التعليم والمؤشرات الدولية للتعليم توضح تراجع ترتيب الكويت وهذا شيء يحزن الجميع وانا على ثقة تامة ان سموك تحزن على حال التعليم بالكويت مثل باقي اهل الكويت، ولا نطلب ان يكون وزير التربية والتعليم العالي وباقي قيادات الوزارتين على قدر كبير من الدراية والقدرة على النهوض بالتعليم من اجل كويت المستقبل وان الدول تتقدم وتنمو وتزدهر بمدى تقدم وتطور التعليم فيها ولهذا نقول كرسي وزير التربية والتعليم يجب ان يكون بعيدا كل البعد عن المحاصصه السياسية ويكون الوزير القادم ذا كفاءات تعليمية كبيرة وخاصة حتى ينفض الغبار الذي تراكم على التعليم الكويتي ويقضي على الفساد الذي عشش في الوزارة ما جعلها هيكلاً متهالكاً واكبر دليل مخرجات الثانوية العامة ومخرجات جامعة الكويتي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهنا نقول نحن بحاجه لوزير تربية وتعليم عالي بمواصفات (سوبرمان) حتى يصحح الوضع بداية من المناهج ومنها لنوعية المعلم وان يقضي على ظاهرة المعلم الخصوصي وان تكون الوزارة اسما على مسمى التربية والتعليم ولا اعتقد ان كلمة التربية سبقت التعليم جاءت من فراغ، والوزارة الثانية التي تأتي بالمركز الثاني من حيث الاهمية هي وزارة الصحة العامة التي ظهرت قدراتها فعليا خلال كورونا حيث الكوادر الكويتية ومن وقف معها من الوافدين لهم شكر وتقدير ولكن هذا لا يعني ان الصحة والطبابة عندنا زينة او ممتازة بل واقع الصحة عندنا يعد جيداً فقط حيث نملك أفضل المباني والمستشفيات وافضل واكثر اجهزة متطورة بالعالم ولكننا نفتقد للطبيب الممتاز والهيئة التمريضية المساندة الممتازة، لأن السادة الافاضل الذين يشرفون على اختيار الطبيب وهيئة الطب المساعد يختارونهم وفق اقل الاسعار وارخصها دون الاهتمام للتقدير العلمي الذي تخرج فيه حيث المقبول والجيد هم الواصلون لنا وهل يعقل أن يكون الطب ممتازاً بخريجين بواقع جيد ومقبول هم المطببون لأهل الكويت والدليل الاخطاء الطبية المتكررة والتي باتت صفة رئيسة لدى البعض ودائما الطبيب محمياً، ولذا نقول صحة اهل الكويت امانه في عنق الحكومة الكويتية الجديدة ويجب وضع وزير ذي فكر اداري ناجح وليس شرطا يكون طبيبا ودكتوراً في احد التخصصات المرضية بقد ما هو اداري فذ وناجح ويعرف كيف يختار الطبيب والممرض، واليوم ونحن نعلم وظيفة الممرض والتي باتت عملة نادرة بالعالم كله بات لزاما على الحكومة الجديدة توجيه وزارة التعليم العالي على فتح المجال للطالب الكويتي في التخصصات الطبية المختلفة والعمل على تكون هيئة تمريضية كويتية كبيرة حتى تحمل مسؤولية التطبيب بالبلاد ولا نظل في حاجه للغير وسط عالم يتصارع لجلب الافضل في مجال الطب وان لا نقبل خريجي الجيد والمقبول وان لا نتعاون مع دول بواقعها اقل حالا منا في التطبيب لان صحة اهل الكويت شيء ضروري لكويت المستقبل وصحة الأبدان هي صحة للأوطان.

واتمنى يا سمو الرئيس الموقر وأنت تختار اعضاء حكومتك الـ4 ان تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي والصحة العامة من وزارات السيادة لأن بالتعليم تنهض الدول وبالصحة ينمو الوطن والمواطن وهذه أمنية كل مواطن كويتي بسيط من اهل الغالبية الصامتة ليس له علاقة في المحاصصات السياسية ولك الشكر والتوفيق، والحين ما في حجي ينكتب سوى الدعاء لرب البيت العتيق ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويعدل حال التعليم والصحة من اجل كويت المستقبل، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن كويتي يحب الكويت: شكرا يا صاحب السمو الأمير المفدى على العفو الذي شمل ابناءك كلهم واعادهم لأمهم الكويت ولك طول العمر ودوام الصحة والعافية والشكر بعد الله سبحانه وتعالى لك أنت فقط يا أمير العفو، ونحمد الله على عودة الصديق العزيز سماحة رجل الدين الموقر الشيخ حسين المعتوق لأرض الكويت الغالية ولكل من عاد للوطن والفال للبقية الباقية، وعمار يا كويت في ظل أميرنا الغالي.

