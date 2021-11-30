رؤساء الأقسام غير الأكفاء

آراء

عندما تقوم اي وزارة باختيار رئيس قسم فيجب ان يكون كفؤا وقياديا بمعنى الكلمة وأن يدافع عن موظفيه في كل الأحوال لأنه وضع من أجل دقة وحُسن سير العمل والدفاع عن موظفيه في القسم وخاصة إذا جاء أحد المراجعين المستهترين ليقوم بالاستهزاء على الموظفات أو يتعمد إهانتهن، ومن سوء أدبه يذهب إلى رئيس قسم هؤلاء الموظفات ليشتكيهن عنده، والكارثة أن رئيس القسم يسمع منه ولا يسمع للطرف الآخر، لماذا لأنه من قبيلته أو من اصدقائه أو من عائلته، ليذهب حق هذه الموظفة وتُعاقب بلا ذنب، وتذهب حقوقها في مهب الريح، فتكون هي من يركبها الخطأ، وهي من تُعاقب، بسبب إنسان جاء بمعاملة ناقصة الأوراق، ويريد أن ينجزها رغماً عن الموظفة التي لم تتسلمها، فيبدأ بالصراخ والشتم عليها، والاستهزاء بها، ويذهب إلى مسؤوليها ليشتكي عليها عنده، ولم تأخذ حقها منه بل تعاقب هي لانها تعمل بكل أمانة.

أيها المسؤول أو رئيس القسم، إذا أنت لم تكن كفؤا لهذا المنصب فلتجلس في منزلك ولا تأتِ إلى دوامك لانك بلا فائدة في هذا القسم، ولم يُجعل هذا المنصب لك ولقبيلتك أو عائلتك أو اصدقائك انما انت بهذا المكان لتدافع عن الحق وعن موظفينك في قسمك لان ان يدخل عليك شخص تافه قليل الأدب لتقدم له الأعذار وتعتذر منه. ليس هكذا يكون رئيس القسم والقيادي المتذبذب.

رسالتي لهؤلاء: إذا لم تقدر على رئاسة القسم فانتقل لوظيفة أخرى ليس بها موظفون أو يجب ان تكون هناك دورات لرؤساء الأقسام ليعلموهم كيف يديرون أقسامهم بكل حرفية وألا يكون عندهم اي محسوبية وأن يكون الموظف أولا لا أخيراً، فالقيادي الفاشل هو من ينصر اقرباءه على موظفيه دون احقاق الحق لأنه خائف من اقربائه ولا يقدر على مواجهتهم في اماكن العمل، فهؤلاء الموظفون أمانة في عنقك إذا لم تنصرهم على من يخطئ عليهم فأنت أثبت انك ضعيف الأداء ولا تقدر على شيء وإنما أنت صورة وراء المكتب وليس لك أي أهمية.

وهذا ما شاهدته في إحدى الادارات عندما يكون رئيس القسم فاشلاً وضعيفاً ولا يستطيع ان يتخذ اصغر قرار امام اصدقائه من قبيلته أو طائفته لذلك نصيحة لك: اجلس في منزلك أو انتقل لمكان اخر لا تكون لك به سلطة لأنك لا تليق بهذا المكان فأنت تعرف بضعفك لذا يجب اختيار رؤساء اقسام حازمين في الحق لا يظلمون احداً ينصفون المظلوم من موظفيهم حتى لو كان الخصم احد اصدقائهم، لذا يجب اختيار رؤساء اقسام أكفاء لهذه المناصب.

