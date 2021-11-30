تعليل القواعد النحوية!

آراء

حبَّذا لو مَنطقنا أو عقّلنا أو علّلنا القاعدة النحوية العربية كي لا يصعُب استيعابها من معظم طلبة مدارسنا الحديثة؛ كما هو حادث الآن!

نعم؛ علينا مَنطقة القاعدة النحوية -إنْ أمكن- لترسخ في أذهان طلابنا ولا ينسوها؛ لعدم استخدامهم معظم قواعد النحو العربي في الشوارع والبيوت وحتى في العمل!

مثال: في جملة: رأى الطالب المسألة سهلة يمكن أن نجتهد كمدرّسين ونقول للطلبة: لقد أعطى النحاة الأقدمون الفتحة للمفعول به الأول «المسألة» وكذلك الفتحة للمفعول به الثاني «سهلة»، وأعطوا الضمة، للفاعل «الطالب» في الجملة الفعلية السابقة؛ لأنه لا يُوجد سوى فاعل واحد في الجملة الفعلية العربية؛ بينما يمكن أن يُوجد أكثر من مفعول به فيها إذا كان فعلها متعدٍّ لمفعولين أو ثلاثة مفاعيل ونظراً لكون الضمة أثقل أو أصعب نطقاً من الفتحة؛ فقد أعطوا الضمة الثقيلة النطق، للقليل «الفاعل» وأعطوا الفتحة الخفيفة أو السهلة النطق، للكثير «المفعول به». وهذا الكلام منطقي يمكن أن يعقله ويستوعبه الطالب المعاصر، ذو العقل المنفتح والمتفتح!

مثال آخر: كما في الحياة الدنيا يُوجد فعل أولا فنبحث عن الفاعل الذي فعل الفعل ثانيا أو تاليا لا يجوز في النحو العربي، تقديم الفاعل على الفعل فتقول: يكتبُ الطالبُ، على اعتبار الطالب هنا فاعلاً. لكن إذا قلت: الطالبُ يكتبُ. فالطالب هنا مبتدأ وليس فاعلاً؛ لأن الفاعل لا يسبق الفعل كما في الحياة!

إلى هنا الكلام منطقي ومقبول من الطالب المعاصر لكن عندما يقول عمنا أبو الأسود الدّؤلي -وتلاميذه - قبل أكثر من ألف عام بأن فاعل الفعل «يكتب» في جملة: «الطالب يكتب» ضمير مستتر تقديره «هو» يقصد الطالب! فلا أراه كلاماً منطقياً؛ إذ كيف يَعتبر النحاة الأقدمون الطالبّ؛ مبتدأ في جملة الطالب يكتب. وفي الوقت ذاته يقولون: إنّ فاعل الفعل «يكتب» بذات الجملة، ضمير مستتر تقديره هو، يقصدون الطالب، في جملة: الطالب يكتب؟ كيف يمكن أن يسأل طالب؟ فكيف أقنعه يا جهابذة النحو العربي -سامحكم الله- بما قعّدتم لنا من قواعد معقّدة وصعبة في آن واحد؟!

