فينيسيوس منح ريال الفوز

دوليه

أكد ريال مدريد المتصدر أنه يمر بفترة رائعة على الصعيد الفني وقلب تأخره أمام ضيفه إشبيلية بهدف إلى تحقيق فوز ثمين 2-1 أول من أمس ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وجاءت المباراة بالغة القوى بين الفريقين خاصة الفريق الأندلسي الذي بدأ اللقاء مهاجماً وتقدم برأسية متقنة عن طريق المهاجم رافا مير في الدقيقة 12. ولم يهنأ الضيوف بتقدمهم طويلاً حيث تمكن مهاجم ريال مدريد ونجم الفريق الملكي الفرنسي كريم بنزيمة من التعادل في الدقيقة 32 بعد أن تابع كرة تصدى لها حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو ثم اصطدمت بالقائم وتهادت أمام بنزيمة الذي أودعها بثقة وهدوء في الشباك.

وظل التعادل هو المسيطر على اللقاء الحماسي حتى تمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل أجمل أهداف المواجهة في لقطة فنية مبهرة، بعد أن سيطر على الكرة في الجهة اليسرى ثم توغل داخل دفاع إشبيلية وأطلق تسديدة رائعة سكنت شباك بونو معلنة الهداف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87.

وهذا هو الهدف التاسع لفينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما سجل 8 أهداف في المواسم الثلاثة السابقة له في المسابقة. وبهذا الفوز احتفظ ريال مدريد بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني حاليا، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع، علماً بأن الفريق الذي يدربه مدرب الريال الأسبق جولين لوبيتيغي كان سيعتلي الصدارة إذا فاز بهذا اللقاء الأبرز في المرحلة الخامسة عشرة.

وتقدم أتلتيكو مدريد حامل اللقب للمركز الثاني بفوزه الكبير على مضيفه قادش 4-1، فيما فاجأ إسبانيول ضيفه ريال سوسييداد وألحق به خسارته الثانية هذا الموسم بعد فوزه عليه 1-0.

وعلى ملعب رامون دي كارانزا في قادش، انتظر حامل اللقب الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر الدولي الفرنسي توما ليمار من رأسية بعد عرضية من البلجيكي يانيك كاراسكو (56)، مسجلاً هدفه الثالث هذا الموسم، فيما أضاف مواطنه المعار من برشلونة أنطوان غريزمان الثاني من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة إثر تمريرة من ماركوس يورنتي (70). وكاد ليمار الذي اختير أفضل لاعب في المباراة يضيف الثاني لكن كرته لم تهز الشباك (64)، ليضيف بديله الأرجنتيني أنخل كوريا الثالث بعد لعبة جماعية رائعة (76).

وعلى الرغم من هدفٍ عكسي من الحارس السلوفيني يان أوبلاك في شباكه بعدما فشل في السيطرة على كرة ساقطة من الهندوراسي شوكو لوزانو (86)، رد أتلتيكو في الدقيقة ذاتها بتسجيله الرابع عبر ماتيوس كونيا.

وسمح هذا الفوز لفريق «كولتشونيروس» بتناسي خيبة الخسارة أمام ميلان الإيطالي 0-1 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع وتعقيد مهمته بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وأعاد إلى مسار المنافسة وإمكانية احتفاظه بلقبه محلياً. في المباراة الثانية، يدين إسبانيول بالنقاط الثلاث إلى لاعب وسطه الفنزويلي أنخل هيريرا صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

