تشلسي اكتفى بالتعادل أمام يونايتد

دوليه

اكتفى تشلسي، المتصدر، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه مان يونايتد، المترنح، في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي، في مباراة بدأها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني.

وحافظ تشلسي على الصدارة (30 نقطة) ولكن بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي الذي أسقط وست هام 2-1 في وقت سابق. أما يونايتد الذي اكتفى بفوز واحد في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح جايدون سانشو النتيجة للشياطين الحمر مسجلاً هدفه الأوّل في الدوري (د.50)، فيما عادل الإيطالي جورجينيو لأصحاب الأرض بعد أن تسبب بهدف الخصم (69 من ركلة جزاء).

وكانت المباراة الأولى ليونايتد بقيادة لاعبه السابق مايكك كاريك في الدوري منذ إقاله النروجي أولي غونار سولشاير لسوء النتائج، بانتظار تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، سيكون على الأرجح الألماني، رالف رانغنيك. وكان كاريك نجح في اختباره الأول عندما قاد يونايتد إلى الفوز على فياريال الاسباني 2-0 في عقر دار الأخير في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وضمن بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، وصدارة مجموعته.

أما تشلسي، بطل أوروبا، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة السابعة تواليًا في الدوري، الحادية عشرة في جميع المسابقات، فدخل إلى المواجهة منتشيًا من فوز كاسح برباعية نظيفة على يوفنتوس الإيطالي منتصف الأسبوع، قربه من ضمان صدارة مجموعته في المسابقة القارية الأم.

ونجح يونايتد في افتتاح التسجيل عندما شتت البرتغالي، برونو فرنانديش، كرة طويلة من منطقة الخصم إلى ما بعد خط منتصف الملعب، فشل جورجينيو في ترويضها ليخطفها سانشو وينطلق إلى داخل المنطقة ويضع الكرة إلى يسار الحارس السنغالي إدوار مندي (50). ودفع كاريك برونالدو بدلاً من سانشو في الدقيقة 64.

وعوّض جورجينيو خطأه عندما ترجم بنجاح ركلة جزاء، تحصل عليها قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا إثر عرقلة من آرون وان-بيساكا (69).

وواصل مانشستر سيتي صحوته محليًا محققًا انتصاره الثاني تواليًا بأهداف الألماني إلكاي غوندوغان (33) والبرازيلي فرناندينيو (90)، فيما سجل الأرجنتيني، مانويل لانزيني، هدف الضيوف (90+4).

واستعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات تواليًا في الدوري من دون فوز، بانتصار مثير 4-2 على واتفورد وسط تساقط كثيف للثلوج. ورفع فريق الثعالب رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر.

