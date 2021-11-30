نابولي كرّم مارادونا برباعية

دوليه

كرّم نابولي أسطورته الأرجنتينية دييغو مارادونا في ذكرى عام على رحيله بأفضل طريقة ممكنة، بانفراده بصدارة الدوري الايطالي إثر اكتساحه ضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحة الرابعة عشرة أول من أمس بثنائية لهدافه التاريخي البلجيكي دريس مرتنس، مستفيدًا من سقوط ميلان الثاني على أرضه 1-3 ضد ساسوولو.

وعاد الفريق الجنوبي الى الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل، رافعًا رصيده الى 35 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط عن الروسونيري. وأحيى عالم الكرة المستديرة ذكرى عام على رحيل «الفتى الذهبي» عن 60 عامًا الخميس 25 نوفمبر، إلاّ أن نابولي كرم أيقونته بين جماهيره بتمثال برونزي سيبقى في الملعب الذي بات يحمل اسمه، كشف عنه كورادو فيرلينو (90 عامًا)، الرئيس السابق للنادي الذي تعاقد مع مارادونا في 1984. وحضر الحفل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الايطالي للعبة غابرييلي غرافينا وبطل العالم 2006 فابيو كانافارو الذي نشأ في أكاديمية نابولي. وارتدى اللاعبون قمصانًا طبعت عليها صورة مارادونا، هو الثالث من نوعه ينتجه النادي منذ وفاة أسطورته. وافتتح بيوتر زييلينسكسي التسجيل في الدقيقة السابعة. وأحرز مرتنس الهدف الثاني لفريق المدرب لوتشانو سباليتي (10). وسجل مرتنس الهدف الثالث بطريقة رائعة عندما تابع الكرة من لمسة واحدة ساقطة نحو أعلى الزاوية اليمنى للمرمى (29). وواصل نابولي سيطرته في الشوط الثاني ولم يسدد لاتسيو أي تسديدة قبل أن يسجل الإسباني فابيان رويس الهدف الرابع بتسديدة رائعة (85).

من جانبه واصل ميلان نتائجه السيئة محليًا ومُني بخسارة ثانية تواليًا أمام ضيفه ساسوولو 1-3 على ملعب سان سيرو. وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي لا يذق فيها ميلان طعم الفوز في الدوري، بعد سقوطه أمام فيورنتينا (4-3) الاسبوع الماضي في أعقاب تعادل مع جاره إنتر الذي بات يبتعد عنه بفارق نقطة في المركز الثالث.

وتجمد رصيد المدرب ستيفانو بيولي عند 32 نقطة.

وتقدم بولونيا الى المركز التاسع بالتساوي في النقاط مع يوفتوس (21) الذي سقط السبت أمام أتالانتا، بفوزه على سبيتسيا 1-0. وحصد المدرب الاوكراني أندري شيفتشنكو أولى نقاطه مع جنوى بعد تعادل سلبي مع مضيفه أودينيزي.

