ليفركوزن هزم لايبزيغ

دوليه

تقدم باير ليفركوزن إلى المركز الثالث في الدوري الالماني بعد فوزه 3-1 على مضيفه لايبزيغ المنقوص بعدما فتك فيروس كورونا بلاعبيه، في ختام منافسات المرحلة الـ 13 أول من امس.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 24 نقطة مستفيداً من سقوط فرايبورغ الرابع (22) أمام مضيفه بوخوم 1-2 السبت، ومتأخراً بفارق 7 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ و6 عن الوصيف بوروسيا دورتموند. في المقابل، تراجع لايبزيغ وصيف الموسم الماضي للمركز الثامن متأخراً بفارق 13 نقطة عن النادي البافاري. وأقيمت المباراة على ملعب «ريد بول أرينا» خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير على خلفية ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، وهي المرة الاولى التي لا يتم السماح للجماهير بحضور إحدى مباريات الدوري منذ رفع القيود الصارمة في الدوري. وافتتح الضيف التسجيل في الدقيقة 21 إثر هجمة مرتدة وتبادل للكرة طويل بين الأرجنتيني إيزكييل بالاسيوس والموهبة الصاعدة الشابة فلوريان فيرتز (18 عاماً) ليتجاوز الأخير المدافع الاسباني أنخيلينيو ويسدد في منتصف الشباك في حين ارتمى مواطنه الحارس خوسيب مارتينيس إلى اليسار، قبل أن يضيف الثاني عبر موسى ديابي (34). وقلّص لايبزيغ الفارق في الدقيقة 62 بفضل رأسية من البرتغالي أندري سيلفا، قبل أن يعود الفريق الضيف إلى فارق هدفين بفضل الشاب الهولندي جيريمي فريمبونغ (64). وفي مباراة ثانية، فاز أينتراخت فرانكفورت على ضيفه أونيون برلين 2-1.

