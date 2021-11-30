الإصابة تبعد كييزا

دوليه

أعلن يوفنتوس الإيطالي أول من أمس عن غياب مهاجمه فيديريكو كييزا لما بعد عطلة عيد الميلاد، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها السبت في الخسارة أمام أتالانتا 0-1 في الدوري المحلي.

وخاض كييزا الشوط الأول من لقاء السبت قبل اضطراره الى ترك الملعب بسبب تمزق في فخذه الأيسر بحسب ما أفاد يوفنتوس في بيان، متوقعاً «عودته بعد عطلة عيد الميلاد». ويتوقف الدوري الإيطالي بعد المرحلة التاسعة عشرة التي تختتم في 22 ديسمبر، على أن يعاود نشاطه في السادس من يناير. ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثامن في الدوري بعد الخسارة التي تعرض لها السبت على أرضه أمام أتالانتا، بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع. الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

