غولدن ستايت واصل انتصاراته

دوليه

واصل غولدن ستايت ووريرز وميلووكي باكس حامل اللقب مسلسل انتصاراتهما، وذلك بفوز الأول على مضيفه وجاره لوس أنجليس كليبرز 105-90 والثاني على مضيفه إنديانا بايسرز 118-100 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه». على ملعب «ستايبلس سنتر»، أكد ووريرز مرة أخرى بأنه وضع خلفه الموسمين المخيبين اللذين اختبرهما وفشل خلالهما حتى في التأهل الى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، بتحقيقه فوزه الثامن توالياً والثامن عشر في 20 مباراة، معززاً بذلك صدارته لترتيب المنطقة الغربية والدوري قبل مواجهته المرتقبة اليوم ضد مطارده فينيكس صنز (17 فوزاً مقابل 3 هزائم). ومرة أخرى كان صانع الألعاب ستيف كوري نجم فريق المدرب ستيف كير بتسجيله 33 نقطة، بينها 11 بعد نيله خطأ فنياً في آخر 9.08 دقيقة من اللقاء نتيجة اعتراضه على قرار الحكم. وفقد كوري رباطة جأشه عندما رفض الحكم أن يحتسب له خطأ بعد احتكاك مع تيرانس مان، فاعترض كثيراً على القرار ما أدى الى تلقيه خطأ فنياً أثار حفيظته أكثر فأكثر، إلا أن ذلك كان دافعاً له من أجل الرد على أرض الملعب بتسجيله 11 نقطة بعد ذلك. وفي إنديانابوليس، كان هناك أيضاً نجم آخر يقود فريقه الى مواصلة سلسلة انتصاراته، وهو اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 26 نقطة مع 13 متابعة أمام إنديانا، ليساهم بشكل أساسي في حسم المباراة 118-100 والفوز السابع توالياً لميلووكي والثالث عشر في 21 مباراة.