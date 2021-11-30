فضية وبرونزيتان لـ «قوى الناشئين» في تونس

دوليه

حقق اللاعب حسين التميمي الميدالية الفضية بمسابقة دفع الجلة ضمن البطولة العربية الثامنة لالعاب القوى للناشئين والناشئات التي اختتمت أول من أمس في تونس. وفاز التميمي بفضية دفع الجلة بعد ان حل في المركز الثاني وذلك بعد تحقيقه رقم 18 .05 في هذه المسابقة.فيما أحرز اللاعب نواف حماشه الميدالية البرونزية بمسابقة 200 جري.ونال المنتخب الكويتي للناشئين الميدالية البرونزية بمسابقة تتابع متنوع.ونافس لاعبو المنتخب يعقوب العازمي وسرور القلاف ونواف حماشه ومبارك دينار لاعبي سبع منتخبات عربية هما العراق وتونس والمغرب والسعودية والبحرين ومصر والجزائر.

