قطر والبحرين.. مواجهة خليجية

دوليه

تنطلق اليوم في قطر بطولة كأس العرب 2021، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل متضمنة على مدار 19 يوما 32 مباراة يتنافس فيها 16 منتخبا عربيا، وهي تعد أول بطولة تجمع المنتخبات العربية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومنصة مهمة للارتقاء بالعمليات التشغيلية ومرافق بطولة كأس العالم 2022.

ففي المجموعة الأولى، ستكون قطر صاحبة الضيافة على موعد مع البحرين في مواجهة خليجية قوية على ستاد البيت المونديالي، فيما يلتقي العراق مع عمان على ستاد الجنوب المونديالي.

ولا شك أن موقعة قطر والبحرين من العيار الثقيل، في ظل بحث الفريقين عن تحقيق الفوز الأول بالبطولة، سواء منتخب قطر بطل آسيا، أو البحرين بطل كأس الخليج. وربما تكون دوافع العنابي، أكبر، على اعتبار أن المبارة ستقام على أرضه ووسط جماهيره المتعطشة لحصد لقب جديد، منذ التتويج الآسيوي في 2019.

ويخوض منتخب قطر، كأس العرب، بكتيبة من النجوم، يتصدرها أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019، وعبد الكريم حسن أفضل لاعب بالقارة الصفراء في 2018.

وبجانب أكرم وعبد الكريم، يضم العنابي، لاعبين مميزين، منهم المعز علي هداف كأس آسيا، وخوخي بوعلام وكريم بوضياف وحسن الهيدوس وإسماعيل محمد وبيدرو ميغيل وبسام الراوي والصاعد همام الأمين.

وخاض العنابي، الكثير من المباريات خلال البطولات الكبرى التي شارك فيها بدعوة، سواء في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، والكأس الذهبية، وكوبا أميركا التي أقيمت بالبرازيل. أما منتخب البحرين، يتسلح بحصد لقب كأس الخليج نسخة قطر 2019، للمرة الأولى في تاريخه. ويفقد البرتغالي هيليوا سوزا، مدرب البحرين، بعض نجومه البارزين مثل عبد الله يوسف المحترف في الدوري التشيكي، وعلي حرم وعبد الله الهزاع، وعباس عياد ومحمد عبد الوهاب. ورغم هذه الغيابات، إلا أن سوزا يمتلك لاعبين مميزين يتقدمهم صاحب الخبرة وصمام الأمان، الحارس محمد السيد جعفر.

ويبرز من البحرين، سيد مهدي باقر ووليد الحيام وسيد رضا عيسى وعلي مدن وكميل الأسود ومحمد جاسم ومهدي حميدان، وإسماعيل عبد اللطيف الهداف التاريخي للمنتخب.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة بين الطرفين، مع مستوى فني كبير، في ظل القدرات العالية للطرفين.

ولن تقل المباراة الثانية في المجموعة أهمية عن الأولى، فالمنتخبان العراقي والعماني يبحثان عن أفضل بداية في البطولة، بعد مشوار متعثر في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتمثل قائمة المنتخب العراقي للبطولة تشكيلا مختلطا، ما بين لاعبي المنتخب الأولمبي وعدد من لاعبي الدوري المحلي، بينما غاب عن البطولة في الأمتار الأخيرة ثنائي القوة الجوية، إبراهيم بايش ومحمد علي عبود، للإصابة.

وسيقود المنتخب العراقي المدرب المونتينيغري بتروفيتش، بعد اعتذار الهولندي أدفوكات.في المقابل، يسيطر نادي السيب على قائمة المنتخب العماني، في ظل وجود 10 من لاعبيه في القائمة الرسمية، وهم: حارب السعدي، صلاح اليحيائي، راشد العلوي، أمجد الحارثي، أحمد الرواحي، جمعة الحبسي، المنذر العلوي، خالد البريكي، محسن الغساني، عبد العزيز الغيلاني.

وتتمثل أبرز الغيابات عن قائمة الفريق العماني في كل من:عبد العزيز المقبالي ومحمود المشيفري وعلي البوسعيدي وفايز الرشيدي وزاهر الأغبري.

ويراهن المنتخب العراقي على مجموعة من النجوم، أمثال محمد قاسم وأحمد فرحان وحسن عبد الكريم وعلي عباس، بينما يعول منتخب عمان بشكل كبير على حارب السعدي وأمجد الحارثي وجمعة الحبسي وأحمد الخميسي وجميل اليحمدي ومحسن جوهر وعصام الصبحي وخالد الهاجري والمنذر العلوي.

