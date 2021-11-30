بدء العمليات التشغيلية في ملاعب «مونديال قطر»

دوليه

أعلنت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث أول من أمس بدء العمليات التشغيلية لمركز أسباير للقيادة والتحكم الخاص بملاعب بطولة كأس العالم 2022.وقال مدير إدارة مركز القيادة باللجنة حمد المهندي في مؤتمر صحافي ان المركز يهدف إلى الإدارة والإشراف على جميع العمليات التابعة لملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022 بالاضافة الى توفير بيئة مناسبة لتطوير هذه العمليات التشغيلية لضمان جهوزية ملاعب المونديال والفعاليات الرياضية التي تستضيفها قطر في المستقبل. واوضح المهندي أن المركز «يخدم أيضا التحكم في الأنظمة الالكتروميكانيكية وانظمة تحكم المباني وادارة العمليات الخاصة بأمن الملاعب ومتابعة جميع انظمة المعلومات والاتصال والبنية التحتية الخاصة بهذه المنشآت إلى جانب متابعة جميع عمليات الصيانة الدورية لهذه المنشآت ومتابعة مؤشرات الأداء».من جهته قال مدير التطبيقات والاتصال بمركز القيادة والتحكم الخاص بملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022 هاني شهال في نفس المؤتمر «ان المركز يعد الاول في العالم حيث يمتلك امكانيات عالية متصلة بالعديد من الملاعب».واكد أن هذه المنصة حديثة ولأول مرة تطبق في العالم حيث يتم اتصال جميع الملاعب في وقت واحد