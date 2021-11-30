. أنشطة ترفيهية للمشجعين

دوليه

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 عن باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للمشجعين في المناطق المحيطة بخمسة من الستادات الستة المستضيفة للبطولة وهي البيت، وأحمد بن علي، والجنوب، والثمامة، وستاد 974. وتتضمن تلك الأنشطة نحو 200 عرض موسيقي وفلكلوري وثقافي في 60 موقعا مختلفاً تقدمها الجاليات المقيمة في قطر، والتي تشارك منتخباتها في منافسات البطولة، من بينها الجاليات المصرية، واللبنانية، والفلسطينية، والمغربية، والسودانية. وحول العروض الثقافية والفولكلورية التي يقدمها أبناء الجاليات على كورنيش الدوحة أكد خالد السويدي، مدير أول علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أهمية مثل هذه الأنشطة في تعريف الزوار والمشجعين بمختلف جوانب الثقافات والعادات العربية، الأمر الذي يُسهم في إثراء تجربتهم، وتقديم لمحة عن التجربة الفريدة التي تنتظرهم العام المقبل عند استضافة قطر لمنافسات المونديال. وأضاف: «تُشكل بطولة كأس العرب فرصة مهمة لإبراز ما يزخر به المجتمع في قطر من ثقافات وعادات وتقاليد، وقد حرصنا على أن تعكس الأنشطة المصاحبة لمنافسات كأس العرب هذا التنوع الثقافي في التركيبة المجتمعية للبلاد. ونتطلع إلى إشراك الجميع في هذا العرس الرياضي والثقافي الذي يحتفي بالكرة العربية وثقافاتنا الأصيلة التي نفخر بها».