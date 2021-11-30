الإمارات في مواجهة سورية

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يلتقي منتخبا الإمارات وسورية، اليوم على ستاد 974 في قطر، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من النسخة الـ 23 لكأس العرب والتي تشهد مواجهة أخرى بين تونس وموريتانيا. ويبحث المنتخبان الإماراتي والسوري عن الفوز، للمنافسة بقوة على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى ربع النهائي، ولن تكون المهمة سهلة مع تاريخ المنتخبين الآسيوي المشترك.

ومؤخرًا، تعادل المنتخبان (1-1) يوم 7 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. ومن المقرر أن يتقابل المنتخبان يوم 27 يناير 2022، ضمن الجولة السابعة لنفس التصفيات.

وتقابل منتخبا الإمارات وسورية، 12 مرة، بواقع 5 انتصارات للإمارات، وفوزين لسورية، والتعادل في 5 مناسبات. وذهب الأبيض الإماراتي إلى قطر، بتشكيلته الأساسية المختارة من مدربه مارفيك، والتي لا يغيب عنها سوى مهاجمه فابيو دي ليما للإصابة.

في حين، ذهب نسور قاسيون للدوحة، تحت قيادة المدرب الروماني تيتا فاليريو، وتخلو قائمة الفريق من نجوم كبار، وهم عمر السومة، عمر خربين، فهد اليوسف، إياز عثمان، سعد أحمد، خالد كردغلي وعبد الرحمن الويس.

كما أن هناك بعض الشكوك حول لحاق محمود المواس لاعب الشرطة العراقي، مع إصرار ناديه على رفض سفره. وبالنسبة لموقف المنتخبين على صعيد النتائج والمستويات، يقدم الطرفان، مستويات ونتائج ضعيفة خلال التصفيات الآسيوية للمونديال، وهي المقياس الحقيقي لمدى قوة المنتخبين باعتبارها المحك الرئيس الرسمي في الفترة الماضية.

ويحتل منتخب الإمارات، المركز الثالث في المجموعة الأولى الآسيوية برصيد 6 نقاط، بفارق 10 نقاط عن إيران صاحبة الصدارة، فيما تتذيل سورية، الترتيب بنقطتين. وعلى الصعيد الفني، يعيش المنتخب الإماراتي، حالة من الاستقرار مع الإبقاء على مارفيك، رغم النتائج والمستويات غير المتوقعة. وستكون بطولة كأس العرب، الظهور الرسمي الأول للمدرب تيتا، مع المنتخب السوري، بعد توليه مسؤولية الفريق مؤخرًا خلفًا لنزار محروس.

ويخشى منتخب تونس أي مفاجأة قد يحدثها منافسه الموريتاني عندما يتقابلان على ستاد أحمد بن علي المونديالي.

ويتطلع منتخب نسور قرطاج إلى بداية موفقة بكأس العرب، تجعله يستكمل دور المجموعات بمعنويات مرتفعة.وتوج منتخب تونس بكأس العرب في نسخة 1963، علمًا بأنه يحتل حاليًا المركز الثاني عربيًا في تصنيف «فيفا».

ولم يسبق لمنتخب موريتانيا، الفوز على نسور قرطاج في المباريات الرسمية أو الوديات.لكن مهمة تونس لن تكون سهلة أمام موريتانيا التي فرضت عليها التعادل في نواكشوط، ضمن تصفيات المونديال.وكان المدرب المساعد لمنتخب تونس، جلال القادري، قد أكد أن هدف نسور قرطاج هو الذهاب بعيدًا في كأس العرب، والمنافسة على التتويج.

