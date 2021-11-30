فوز بيراميدز وهزيمة المصري في «الكونفيدرالية»

دوليه

وضع بيراميدز المصري قدما في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما حقق فوزا مهما خارج أرضه على حساب مضيفه مانياما الكونغولي بهدف نظيف اول من امس ضمن جولة الذهاب لدور الـ32 الإضافي بالمسابقة.

وأصبح بيراميدز على بعد خطوة من التأهل لمرحلة المجموعات حيث يكفيه التعادل أو الفوز في مواجهة الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

سجل اللاعب الفلسطيني محمود وادي هدف الفوز لصالح بيراميدز في الدقيقة 25. وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب إيفونجي حارس مرمى مانياما في الدقيقة 74 بعد قيامه بلمسة يد خارج منطقة الجزاء بشكل متعمد. وفي ذات الدور خسر المصري البورسعيدي أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 2-1 وسط اعتراضات كثيرة من الضيوف على قرارات التحكيم. وتقدم ريفرز بهدف في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه أوتشي أوناسانيا الذي استغل كرة عرضية من زميله مالاشي أوهايومي وأودعها الشباك.

لكن المصري أدرك التعادل سريعا، بهدف سجله محمد عنتر في الدقيقة 27 إثر كرة عرضية من اللاعب إيزي إيميكا.

وأحرز ريفرز هدف التقدم مجددا، عبر لاعبه إسحاق قايود في الدقيقة 35 من صناعة المتألق مالاشي أوهايومي. وشهدت المباراة أجواء متوترة بعد الشكوى التي قدمها المصري ضد النادي النيجيري لدى مراقب اللقاء لتعمد إدارة ريفرز منع بث المواجهة ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسيخوض المصري مواجهة الإياب ضد ريفرز على ملعب برج العرب بالإسكندرية الأحد المقبل لتحديد الفريق المتأهل لمرحلة المجموعات.

