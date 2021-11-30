loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجهراء يتصدَّر «الأولى»


تصدر الجهراء جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بتعادله مع الصليبخات 0-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب التضامن ضمن الجولة الثانية من المسابقة. ورفع الجهراء رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد الصليبخات نقطته الأولى بعد خسارته من الساحل 0-2 في الجولة الأولى. وفي مباراة ثانية، تغلب برقان على خيطان 2-1 أول من أمس أيضاً على ملعب الساحل، وحصد برقان أول 3 نقاط له بعد غيابه عن الجولة الأولى، بينما تلقى خيطان خسارته الثانية بعد سقوطه أمام الجهراء في الجولة الأولى. يذكر أن الساحل الذي يملك 3 نقط كذلك غاب عن هذه الجولة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة