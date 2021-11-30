الجهراء يتصدَّر «الأولى»

دوليه

تصدر الجهراء جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بتعادله مع الصليبخات 0-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب التضامن ضمن الجولة الثانية من المسابقة. ورفع الجهراء رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد الصليبخات نقطته الأولى بعد خسارته من الساحل 0-2 في الجولة الأولى. وفي مباراة ثانية، تغلب برقان على خيطان 2-1 أول من أمس أيضاً على ملعب الساحل، وحصد برقان أول 3 نقاط له بعد غيابه عن الجولة الأولى، بينما تلقى خيطان خسارته الثانية بعد سقوطه أمام الجهراء في الجولة الأولى. يذكر أن الساحل الذي يملك 3 نقط كذلك غاب عن هذه الجولة.

