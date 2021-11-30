لا تستعجلوا تخصيص الألعاب الفردية.. التجربة أفضل

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يعد مقترح الهيئة العامة للرياضة المتعلق بتقليص الألعاب الرياضية في الاندية الشاملة الى 6 العاب فقط وهي «كرة القدم واليد والطائرة والسلة والالعاب المائية والعاب القوى» من المقترحات التي تحتاج المزيد من الدراسة والتأني، فلا يعقل ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار بتلك السرعة. وندرك ان المسؤولين في الهيئة برئاسة حمود فليطح يسعون جاهدين الى دعم الرياضيين والعمل على توفير الاجواء المناسبة امامهم ،كما ان مثل هذا القرار تمت مناقشته في مجلس ادارة الهيئة الذي يتوافق مع الجهاز التنفيذي على اقراره والعمل به لكن قبل ان يتم الاقدام على مثل تلك خطوة لابد ان يضع في عين الاعتبار الانعكاسات السلبية على اللاعبين الذين يمارسون الالعاب الاخرى حيث التوجه لدى الهيئة ان تخصص سواء عن طريق الاندية الخاصة على غرار الرماية والبولينع او اتحادات خاصة، وان كانت الهيئة تهدف من وراء القرار ان يكون هناك تركيز وعمل من جانب الاندية الشاملة بالالعاب الست.

وزيادة الهيئة مكافأة التتويج في البطولات يعكس مدى حرصها على دعم وتشجيع تلك الالعاب وفي نفس الوقت يزيد من التنافس ما بين الاندية املا ان ينعكس على المستوى العام لتلك الالعاب. ولكن اتخاذ قرار بتحويل بقية الالعاب الى أندية متخصصة فهذا سيكون له مردود سلبي كبير على الرياضيين الممارسين لها. فمن غير المنطق ان يأتي القرار دفعة واحدة بإلغاء الالعاب الفردية من العاب الاندية الشاملة وخاصة ان هناك العابا لها قاعدة واسعة من المشاركين وكذلك التنافس ما بين الاندية، وعلى سبيل المثال الكراتيه هناك 12 ناديا يمارسون اللعبة فعليا والتنافس يجمع ما بين اكثر من 6 اندية و المبارزة اكثر من 10 اندية والمنافسة ما بين اكثر من 5 اندية والجودو والتايكوندو هي الاخرى تمارس في اكثر من 10 اندية وايضا المنافسة تجمع مابين اكثر 5 اندية. ولذلك مثل هذه الالعاب تحتاج لاهتمام كبير من خلال الاتحادات بوضع البرامج التأهيلية للاعبين المميزين بدلا من تحويلها الى أندية متخصصة .

وكثير من الالعاب الفردية اذا ما تمت مقارنتها بالالعاب المائية التي استثنت من قرار التخصص تتفوق عليها بالنتائج والمشاركة الفعلية من قبل الاندية بالانشطة ففي اتحاد السباحة لا يتجاوز المشاركين الفعليين 5 اندية فقط.

ويجب ان يوضع في الحسبان ان اصدار قرار يتضمن الغاء الالعاب من الاندية ليصبح الاشراف عليها في اندية خاصة او اتحاد سيؤدي لابتعاد اللاعبين عن ممارسة هواياتهم ويأتي ذلك ربما لبعد المنطقة السكنية او لانحصار المنافسة مابين عدد معين من اللاعبين بعكس عندما يكون التنافس يجمع اكثر من ناد.

واذا ما كانت الهيئة قد لمست موافقة من قبل الاندية على قرار التقليص بعد مناقشات السلبيات والايجابيات مع وضع الحوافز التشجيعية لهم كان يفترض ان تبدأ بتجربة في بعض الالعاب على سبيل المثال التنس الارضي الذي تتوفر لديه منشأة رائعة وتضم عددا من الملاعب وبالاضافة لاكاديمية عالمية بجانب عامل الاستثمار المتوفر لديها.

والاهم من ذلك ان الاندية الفعلية الممارسة للعبة لايتجاوزون 4 اندية وكذلك الاسكواش التي بالاصل غير مدرجة اولمبيا وتتوفر لدى الاتحاد صالة تحتوي على عدة ملاعب متكاملة بجانب الجمباز الذي اصبح متاحا لأي شخص ممارس للعبة لمدة 4 سنوات والشركات التجارية التي لديها اهتمام بدعم اللعبة ان ينضموا لعضوية الجمعية العمومية بعدما كانت منحصرة في الاندية الشاملة فقط وهي اكثر لعبة مهيأة للتخصص في ظل الاندية المشاركة والتي لا تتجاوز 4 اندية فقط .

فيجب ان تكون فترة تقييم التجربة تمتد الى 4 سنوات على الاقل للوقوف على مدى نجاحها وتحقيق الاهداف بدلا من تحويل الالعاب دفعة واحدة الى أندية متخصصة.

