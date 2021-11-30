«أزرق السلة» بدأ استعداده لـ «الخليجية»

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بدأ منتخب كرة السلة تحضيراته أول من أمس استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الخليجية التي ستقام في الكويت يناير المقبل.

وقاد مدرب المنتخب، التونسي عادل التلاتلي أول من أمس الحصة التدريبية الاولى للفريق على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعدالعبدالله . وشارك في التدريبات 13 لاعبا هم تركي حمود واحمد البلوشي والكسندر الغيص ويوسف الحمدان وعبداللطيف غانم وحسين الخباز ويوسف بورحمة وعبدالله الشمري وعمران عنبر ومحمد اشكناني وعبدالعزيز الحميدي ومصطفى الرفاعي وسهو السهو.

كما حضر التمرين ولم يتدرب بسبب اصابة خفيفة كل من حمد عدنان ومشاري بودهوم اذ يحتاج الاول يومين للدخول في التدريبات فيما يحتاج الثاني اسبوعاً ،واعتذر عن حضور التدريب الاول كل من محمد عدنان وعبدالرحمن السهو وناصر الهجرس ومساعد العتيبي وعلي الهدهود، ولم يحضر التدريب صالح اليوسف لوجوده خارج البلاد للعلاج من الاصابة. وارتكزت التدريبات على الجوانب التكتيكية بالاضافة الى التدريب على التصويبات من الخارج وستستمر التدريبات الداخلية لغاية 14 ديسمبر المقبل اذ سيغادر بعدها «أزرق السلة» الى اسطنبول لإقامة معسكر خارجي يستمر لغاية نهاية ديسمبر.

بدوره قال رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد ثامر الشنفا ان الازرق يسعى الى احراز لقب البطولة، مشيراً الى المنتخب يضم العديد من المواهب في صفوفه . وأضاف ان المنتخب لم يخض مباريات دولية بعد انتهاء فترة الايقاف سوى بطولة الخليج التي اقيمت في الكويت العام 2019 في حين ان المنتخبات الخليجية الاخرى لعبت عدة مباريات دولية مع عمالقة القارة بتصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم لا سيما منتخبي السعودية بطل الخليج والمنتخب البحريني.

ولفت الشنفا إلى ان الازرق حرُم من خوض التصفيات الآسيوية بسبب تزامنها مع فترة الايقاف واعتماد الاتحاد الدولي في شكل التصفيات الحالي على النوافذ والتأهل من مرحلة لأخرى في حين ان المنتخب كان موقوفاً عن المشاركات الدولية من قبل الاتحاد الدولي عند بداية النافذة الاولى وهو ما ادى الى استبعاده من النوافذ المتتالية. واوضح الشنفا ان «أزرق السلة» كان وصيفاً للسعودية في 2019 وهو ما يدفع نحو احراز الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الخليجية.

