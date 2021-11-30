«الطائرة» اعتمد المشاركة في «الآسيوية»

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اعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة المشاركة في دورة الألعاب الاسيوية الـ19 المقرر اقامتها في مدينة هانغزو الصينية العام المقبل خلال اجتماعه الذي عقده أول من أمس في مقر الاتحاد برئاسة د.عبدالهادي الشبيب وحضور امين السر عبدالله الغرير واعضاء مجلس الادارة.

وقال الغرير انه سيتم مخاطبة اللجنة الاولمبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن المشاركة في البطولة .وذكر الغرير أن مجلس الادارة اعتمد قرار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الصربي الكسندر سفينتش بضم اللاعبين سلطان احمد (القادسية) ويعقوب عدنان (الكويت) لقائمة الفريق التي تضم حاليا 16 لاعبا استعدادا لبداية فترة الاعداد لخوض دورة الالعاب الخليجية المجمعة في يناير المقبل بدلا من اللاعبين اللذين اعتذرا عن الانضمام للمنتخب في الفترة الحالية بسبب الاصابة.

