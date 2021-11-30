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«الطائرة» اعتمد المشاركة في «الآسيوية»

زيد خلف
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الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

اعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة المشاركة في دورة الألعاب الاسيوية الـ19 المقرر اقامتها في مدينة هانغزو الصينية العام المقبل خلال اجتماعه الذي عقده أول من أمس في مقر الاتحاد برئاسة د.عبدالهادي الشبيب وحضور امين السر عبدالله الغرير واعضاء مجلس الادارة.
وقال الغرير انه سيتم مخاطبة اللجنة الاولمبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن المشاركة في البطولة .وذكر الغرير أن مجلس الادارة اعتمد قرار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الصربي الكسندر سفينتش بضم اللاعبين سلطان احمد (القادسية) ويعقوب عدنان (الكويت) لقائمة الفريق التي تضم حاليا 16 لاعبا استعدادا لبداية فترة الاعداد لخوض دورة الالعاب الخليجية المجمعة في يناير المقبل بدلا من اللاعبين اللذين اعتذرا عن الانضمام للمنتخب في الفترة الحالية بسبب الاصابة.


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