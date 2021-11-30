السالمية للعودة إلى طريق الانتصارات في «اليد»

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يسعى السالمية إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يلتقي القرين في الـ 05:30 مساء ضمن الجولة الـ 11 في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع العربي مع برقان في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويحتل السالمية الذي سقط في الجولتين السابقتين، المركز الثالث برصيد 11 نقطة وهو يريد تحقيق الانتصار اليوم لمواصلة المنافسة على المراكز الأول، فيما يخوض القرين الذي يحتل المركز الأخير بفوز في الجولة الماضية، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق اول نقطتين له في البطولة وهو يأمل في مواصلة تحقيق النتائج الايجابية.

وفي اللقاء الثاني يبدو برقان صاحب المركز الخامس بـ 10 نقاط الاقرب إلى الفوز على العربي السابع (4 نقاط) الذي يعاني الأمرين من الغيابات بسبب الاصابات حيث سقط العربي في مبارياته الخمس الماضية.

