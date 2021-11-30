العراق ولبنان إلى نهائي «غرب آسيا»

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عاد وفد «أزرق الشباب» إلى البلاد أمس بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا التي تختتم غداً الأربعاء بمواجهة العراق المضيف مع لبنان في المباراة النهائية. وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى بفوزه على فلسطين 2-0 أول من أمس على ستاد البصرة الدولي ضمن الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة، وسجل هدفي أسود الرافدين عبدالرزاق قداح من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأسهر حسين في الدقيقة 71 من خطأ مشترك بين الحارس والمدافع الفلسطينيين. كما شهدت الجولة كذلك فوز اليمن على البحرين بهدف هاشم بلابل من ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة . ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 9 نقاط في قمة الترتيب بفارق نقطتين عن الأزرق الثاني، وجاء المنتخب اليمني ثالثاً برصيد 6 نقاط، ثم البحرين بـ 4 نقاط، وأخيراً فلسطين برصيد 3 نقاط. واختير العراقي علي عمر افضل لاعب في مباراة فريقه مع فلسطين، واليمني أحمد السوادي الأفضل في المباراة الأولى. وكان المنتخب اللبناني تأهل إلى المباراة النهائية بعدما اعتلى صدارة المجموعة الثانية التي استضافتها مدينة أربيل العراقية. وأنهى المنتخب اللبناني الدور الأول برصيد 7 نقاط، مقابل 6 نقاط للأردن، ثم سوريا بثلاث نقاط وأخيراً الإمارات بنقطة واحدة.

