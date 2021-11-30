«قوى وطاولة المعاقين» يشاركان في «الآسيوية»

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غادر وفد منتخب المعاقين المكون من 21 لاعبا وإداريا في لعبتي ألعاب القوى وكرة الطاولة أول من أمس متوجها إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، والتي تقام خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل في المنامة.

وبدأت أمس عمليات التصنيف لجميع اللاعبين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما كل بحسب إعاقته، ويشارك في الدورة الآسيوية أكثر من 1500 رياضي من 30 دولة آسيوية.

من جانبه، أكد رئيس وفد الكويت في الدورة الآسيوية بدر الدوسري جاهزية اللاعبين في رياضتي ألعاب القوى وكرة الطاولة لأفضل مشاركة ممكنة في البطولة، وقال: «نسعى لتحقيق أفضل النتائج في بطولة تعد الأكبر والأهم على مستوى القارة الآسيوية، ونأمل بتحقيق نتائج متميزة عدة، واللاعبون لديهم رغبة عالية في رفع علم بلادهم عاليا والمنافسة على المراكز الأولى في مختلف المسابقات، رغم المنافسة الكبيرة المتوقعة من دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والسعودية».

من جهتها، تمنت السكرتير العام للجنة البارالمبية الكويتية وإدارية الوفد شريفة الغانم الفوز بأكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية، مضيفة ان منتخبي العاب القوى وكرة الطاولة استعدا لمدة شهر بشكل مكثف للمنافسة على المراكز الأولى في الدورة الآسيوية، وقالت: «اعتدنا من أبطال الكويت على تحقيق الميداليات المتنوعة في كل مشاركة دولية»، مشيدة بالروح المعنوية العالية لجميع اللاعبين واللاعبات، ومؤكدة أن المنافسة في التجمع الآسيوي الرياضي الأكبر للمعاقين تعد صعبة على الجميع، نظرا للتحضيرات العالية لأغلب الدول المشاركة.

