الملا: إنشاء أندية متخصصة للألعاب الفردية

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نظم نادي الالعاب الشتوية أول من أمس بطولة الكويت الوطنية للفيغر للفتيات الموسم الرياضي (2021/2022) في صالة التزلج التابعة للنادي والتي شهدت اقامة منافسات لثلاثة مستويات بفئات عدة سنية وسط مشاركة كبيرة. واسفرت منافسات المستوى الاول عن فوز اللاعبة حصة الصرعاوي بالمركز الاول فئة الكبار (فوق 18 سنة) فيما فازت اللاعبة خيرية الكندري بلقب مسابقة فئة الشابات (فوق 16 سنة) فيما ذهب الفوز بفئة الصغار (تحت 9 سنوات) للاعبة لارا البراك.وتمكنت اللاعبة سارة اللهو من إحراز لقب منافسات فئة الكبار ضمن المستوى الثاني للبطولة في حين توجت اللاعبة سارة جراغ بالمرتبة الأولى لفئة الصغار.أما المستوى الثالث والذي شمل فئات سنية أكثر فشهد فوز اللاعبة ليا القبندي لفئة الاطفال فيما فازت اللاعبة دانة المعتوق بالمركز الاول لفئة الاشبال (من 11 الى 13 سنة) في حين نجحت اللاعبة جوري الملا باحراز لقب فئة الناشئين (تحت 15 سنة).كما نالت اللاعبة مضاوي الحمدان المرتبة الأولى في منافسات فئة (15 - 16 سنة) في حين حلت زميلتها آية جمعة أولا في فئة الشابات (تحت 17 سنة) ونالت اللاعبة فاطمة كاظم المركز الاول في فئة الكبار.وفي هذا الصدد أشاد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشوؤن الرياضة التنافسية د. صقر الملا بالجهود المميزة لنادي الالعاب الشتوية في تطوير هذه اللعبة التي تعتمد على استعراض مهارات اللاعبات بالاستعراض على الجليد بدليل ظهور اللاعبات بمستوى فني عال بمختلف المستويات وبكل الفئات السنية. وأضاف الملا للصحافيين على هامش حضوره منافسات البطولة ان الهيئة متوجهة نحو إنشاء اندية متخصصة للالعاب الفردية نظرا لنجاح هذه التجربة في الكثير من الاندية المتخصصة معربا عن أمله بتحقيق نتائج مميزة في البطولات الخارجية. من جانبها قالت عضو اللجنة النسائية في اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخة بيبي سالم الصباح في تصريح مماثل ان هذا الظهور المميز للاعبات الكويتيات في هذه البطولة يؤكد قدرة الفتاة الكويتية على الابداع بمختلف الالعاب الرياضية. واضافت الشيخة بيبي ان اللجنة النسائية تتعاون مع النادي لتطوير مستويات اللاعبات في جميع الالعاب الشتوية باعتبارها العابا أولمبية منوهة بالتنظيم الجيد للبطولة من كوادر النادي.

