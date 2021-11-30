تحديات الديموقراطية... المشكلة والحل!

الاخيرة

أول تحدٍ للديموقراطية الذي يحتاج إلى تصحيح هو التعريف الساذج غير الدقيق الذي يرى أنها «حكم الشعب بالشعب للشعب» والحقيقة أن الديموقراطية كي تعمل وتنتج وتنجز وتحقق الأحلام والتطلعات والأماني يجب أن تكون انعكاسا لحكم الشعب بالعقول الخيِّرة النيِّرة المفكرة من أبنائه الحكماء العقلاء لصالح الشعب، فترك الأمور بالنظام الديموقراطي للجاهل والأمي والمتطرف والمتعصب لا ينتج عنه إلا تكالب على موارد الدولة واستباحة الدماء وسرقة الأموال وتلبيس السيوف الحادة السافكة للدماء بيد المتحاربين بغطاء حريري ناعم يدعى... الديموقراطية!

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الديموقراطية وكما قال سعادة رئيس مجلس الأمة سعادة الأخ مرزوق الغانم في خطابه المعبر أمام الاتحاد البرلماني الدولي ليست غاية بذاتها بل وسيلة للرفاه وإسعاد الشعوب، كما لا يجب جعلها بقرة مقدسة يحرم الاقتراب منها أو يجرَّم من ينتقدها، كما اقترح بعض نوابنا الأفاضل، الديموقراطية في حقيقتها أيها السادة حالها حال الدواء تتغير جرعته من مريض إلى مريض، وكما يضار من لا يحصل عليه، يضار أكثر ويمكن أن يقتل المريض - أو الوطن - الذي يعطى جرعة زائدة منه، كما حصل مع لبنان والعراق وليبيا وفلسطين وغيرها، بالنهاية لا توجد ديموقراطية «FREE SIZE» صالحة لكل الشعوب في كل الأزمان والأماكن لا تعدَّل جرعتها مهما كان ضررها...

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قضية أخرى مهمة يجب أن يُنظر فيها وهي تعارض بعض الثقافات الموروثة للشعوب مع الديموقراطية، كما كان الحال في اليابان ولدى الألمان حتى عام 1945، مما احتاج إلى عمليات إعادة تثقيف هائلة للشعبين المعنيين، هذا الأمر ينطبق على كثير من شعوب المنطقة العربية التي من موروثاتها المعادية للمبادئ الديموقراطية عدم القبول بالحلول الوسط الـ «COMPROMISE» واعتبارها تنازلا للخصم والتنازل تهاون والتهاون خيانة للمبادئ إيماناً بقول الشاعر:

نحن قوم لا توسط عندنا

لنا الصدر دون العالمين أو القبر

أي كل شيء أو لا شيء وهذه أولى شرارات الحروب.

إن الديموقراطية الممارسة في دول الشرق الأوسط بشكل عام لم توصل شعوبها إلى الجنة الموعودة بل انتهت في أغلب الدول التي أخذت بها إلى انهيار الأمن واشتعال الحروب الأهلية والدمار والتهجير، ولم تعد الديموقراطية أولوية على الإطلاق أمام متطلبات أخرى تحفظ للشعوب وللأجيال دماءها وكرامتها مثل الأمن والتنمية والماء والكهرباء والرفاه والخدمات التعليمية والصحية المتميزة التي توصل للمستقبل المشرق، لقد باتت الديموقراطية الشرق أوسطية حالة فريدة من تشابه الأسماء مع الديموقراطية الممارسة في الدول المتقدمة مع اختلاف بالمضمون يقارب 180 درجة كونها في الأغلب المشجع الأول على الفساد والإخلال بالعدالة وحقوق الإنسان والمعرقلة لعمليات التنمية... إلخ.

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آخر محطة:

حلول إشكالات الديموقراطية بالمنطقة:

(1) تدريس مبادئ الديموقراطية والدساتير بالمدارس كمحاولة لتغيير الثقافات الموروثة السائدة، ومعها خلق معاهد وبرامج تنمية سياحية للناخب ودورات تعريف وتثقيف متواصلة للنائب كي يستوعب الهدف من تلك اللعبة السياسية.

(2) خلق نظام المجلسين ضمن اللعبة الديموقراطية يكون أحدهما بالانتخاب والثاني كله أو جزء منه بالتعيين لضمان حقوق الأقليات والنساء والمفكرين والمثقفين ورجال الاقتصاد ممن لا تأتي بهم عادة صناديق الانتخاب لأسباب كثيرة يطول شرحها....

