آية قرآنية على «تي شيرت» الفنانة فيدرا

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أثارت الفنانة المصرية فيدرا الجدل، عقب ظهورها بملابس مدون عليها جزء من الآية القرآنية، مقتبسة من الآية الكريمة «وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ?لْأَرْضِ وَلَا طائر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43. وظهرت فيدرا بـ «جيب» من قماش التول باللون الأسود، مع «تي شيرت» قصير باللون الأبيض، ومطبوع على منطقة الصدر «أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»، وفوقها جاكيت جلد أسود قصير، وقالت خلال وجودها في حفل الافتتاح إنها استعانت بهذه الجملة في اقتباس من القرآن الكريم في إشارة إلى الحيوانات والطيور، وذلك دعما منها لحقوق الحيوانات، وأنها هي صاحبة فكرة إطلالتها في الحفل. ملابس فيدرا أغضبت الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أنها أهانت القرآن الكريم، وشدد البعض على أنها تتاجر بالدين لركوب الـ «تريند» بسبب غيابها عن الأعمال الفنية والأضواء.