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أول النهار

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تضمنت دعوة للمشاركة في افتتاح «سباق الفورميلا»

سمو ولي العهد تسلَّم رسالة خطية من محمد بن سلمان تتعلق بالعلاقات الأخوية


تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رسالة خطية من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تضمنت الرسالة دعوة سموه للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورميلا1 في محافظة جدة والمقرر إقامتها في 5 ديسمبر 2021.
وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. وقد حضر المقابلة رئيس ديوان سموه الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سموه الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سموه مازن عيسى العيسى.


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