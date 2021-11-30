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أول النهار

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وزير الدفاع بحث تعزيز التعاون العسكري مع أوكرانيا والصين


بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر مع سفيري الصين وأوكرانيا لدى البلاد كلا على حدة العلاقات الثنائية بين بلديهما والكويت واخر التطورات الاقليمية والدولية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ حمد الجابر استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد لي مينغ قانغ اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز اواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء رئيس الاركان الفريق الركن خالد الصباح والملحق العسكري الصيني العميد شيويه تشوان لاي فيما حضر من ادارة اسيا بوزارة الخارجية المستشار خالد الياسين والملحق الدبلوماسي عمر اللقمان.
واستقبل نائب وزير الدفاع في وقت لاحق سفير جمهورية اوكرانيا لدى البلاد د. الكسندر بالانوتسا اذ تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية واستعراض اهم الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك اضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء رئيس الاركان وحضر من ادارة اوروبا بوزارة الخارجية المستشار نواف العنزي.


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