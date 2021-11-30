العلي: سرعة إنجاز معاملات المواطنين في جميع قطاعات «الداخلية»

أول النهار

واصل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي استقبال المواطنين اسبوعيا للنظر في المعوقات التي تقف أمام إنجاز معاملاتهم في جميع قطاعات وزارة الداخلية و الإشراف بنفسه على حلها.

وفي هذا الإطار، استقبل الوزير ثامر العلي امس في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة إليه، ووجه بتذليل العقبات التي تعترض إنجاز المعاملات، وفق ما يقتضيه القانون. وأكد العلي أن خدمة المواطنين في جميع قطاعات وزارة الداخلية يجب أن تكون نموذجا يحتذى به في سرعة الإنجاز ودقة العمل وإتقانه، مشيرا الى تسخير التسهيلات كافة لإنجاز معاملات الجمهور الكريم من خلال حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

