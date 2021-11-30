السفير البحريني: نقدر للكويت جهودها لتيسير الحصول على اللقاحات

أول النهار

في اطار التوصيات الطبية العالمية الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتماشيا مع تأكيد مجلس الوزراء على اهمية الحصول على الجرعة الثالثة المنشطة للحماية من متحورات الفيروس تلقى صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر، معربا عن شكره للكويت وحكومتها الرشيدة على كل ما تبذله من جهود لتيسير الحصول على اللقاحات المضادة للمواطنين والمقيمين على حد سواء مقدما شكره وتقديره على ما تبذله وزارة الصحة في هذا الصدد وفي مقدمتها د. باسل الصباح وجميع منتسبي وزارة الصحة والكادر الطبي في مركز الكويت للتطعيم على كل الجهود والتسهيلات المبذولة في هذا الصدد داعيا الله -عزوجل- ان يحمي الكويت وكل دول العالم من هذه الجائحة العالمية وان يمن الله على الجميع نعمة الصحة والعافية وان يتغمد الله برحمته كل من راح ضحية هذا الوباء الخطير.

