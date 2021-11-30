الوزارات السيادية.. الحسم أولاً

الأولى

يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عقد لقاءات ومشاورات مع تيارات وشخصيات سياسية واقتصادية من اجل تشكيل الفريق الوزاري الجديد، ومن المحتمل ان تتلوها لقاءات مع نواب وكتل برلمانية.

واشارت مصادر لـالنهار إلى وجود رغبات من الوزراء الشيوخ في تدوير حقائبهم، لافتة إلى انه من المرجح دخول أحد أبناء الأسرة ويعمل في السلك الدبلوماسي التشكيل الحكومي الجديد بمنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد حدوث تغييرات دراماتيكية على مستوى الشكل العام لاختيار الوزراء منحته هذا المنصب بعد أن كان مرشحا لحقيبة الداخلية.

وقالت المصادر ان النائب حمد روح الدين لا يزال متمسكا بتولي حقيبة وزارية، الامر الذي ادخل كتلة الـ 6 التي ينتمي اليها في تصريحات متناقضة بين من اعلن عن وجود قرار بعدم المشاركة واخرين اكدوا على حرية اي نائب في المشاركة من دون تشكيك أو تخوين رغم تفضيلهم عدم المشاركة.

واكدت المصادر ان الكتلة لاتزال على تماسكها على الرغم من التصريحات غير المنسقة.

وكان روح الدين قال في تصريح امس الاول ان كتلة الـ 6 تحملت عبء اعداد مشروع سياسي قدمته لسمو الامير ومن العدل والمنطق ان نشترك مباشرة في تنفيذه.

بدوره قال رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالله الطريجي: ان اللجنة متجهة نحو مقترح يمنح اللاعب الكويتي دعم العمالة بالإضافة إلى راتب النادي، وسيناقش قريبا اقتراح منح إقامة لمدة سنة للاعبين والمدربين الذين تتعاقد معهم الأندية الرياضية.

