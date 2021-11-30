سمو ولي العهد تسلَّم دعوة محمد بن سلمان لافتتاح «الفورميلا 1»

الأولى

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان أمس رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تضمنت دعوة سموه للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورميلا1 في محافظة جدة المقرر إقامتها في 5 ديسمبر 2021.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

