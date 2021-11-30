الطريجي: هروب رئيس شركة المشروعات السياحية أمر مريب

الأولى

تقدم الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق أمس باستقالته من منصبه، حيث تضمن كتاب الاستقالة اقراراً من المرزوق بموافقة مجلس الادارة على استقالته، مع الاتفاق على استمراره في أداء مسؤولياته خلال الثلاثة أشهر المقبلة حتى 28 فبراير 2022.

وتباهى المرزوق خلال كتاب استقالته بما أسماه 7 سنوات من الفخر في قيادة خطة طموحة للتحول، موضحاً أن تلك الرؤية ستعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الكويتي!

وزاد ان لدى شركة المشروعات السياحية استراتيجية جديدة وزيادة في رأس المال بـ250 مليون دينار وخطة لتطوير 11 مشروعاً حيوياً واستراتيجيا، وكانت شركة خاصة هي من أعدت تلك الخطة وتسلمت آلاف الدنانير نظير ذلك.

وكشفت مصادر ان الرئيس التنفيذي استبق الاقالة بالاستقالة، خاصة وأنها طلبت منه بل ومن مجلس الادارة بالكامل.

من جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي: إن استقالة الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحية في هذا التوقيت أمر مريب وهو هروب من المسؤولية.

وطالب وزير المالية بانتظار انتهاء لجنة حماية الأموال العامة من التدقيق على التقارير ذات الصلة بخسائر الشركة المليونية وأخطائها الكارثية وسماع كل الأطراف وبعدها يكون لكل حادث حديث.